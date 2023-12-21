24年前湖底無名屍 科技鑑識解謎 身分確認了

1990年代末FBI通緝的強暴案逃犯帕勒姆，2023年確認即是肯塔基州一處湖底的無名屍就是他的遺骸。（肯塔基州警方）

1999年兩名漁民在肯塔基州 西部的一個湖底發現一具被鍊住的無名屍，近四分之一個世紀後，靠如今先進的鑑識技術檢測 ，確認這一遺骸的身分是1990年代末聯邦調查局(FBI )通緝的強暴案逃犯。

肯塔基州警在新聞稿中說明，遺骸身分確認為帕勒姆(Roger Dale Parham)，1999年3月帕勒姆在阿肯色州等待各種形事指控審判時失蹤；當時他被認為是為了躲避起訴而逃離，FBI隨後對他提出更多的控罪，並開始通緝他。

肯州警方表示：「直到現在，帕勒姆失蹤的原因仍是個謎。」

根據FBI的資訊，帕勒姆在失蹤前的11月因強暴未成年人被逮捕，他被有條件保釋，但之後由於未出庭而被撤消保釋。

1999年5月6日，兩名漁民在肯塔基州巴克利湖(Lake Barkley)發現當時身分不明的帕勒姆遺體，其遺體被包裹在輪胎鏈中，並以液壓千斤頂固定於湖底。

帕勒姆的遺體被發現時，調查人員還無法使用當時的技術辨識遺骸身分，即使之後開發出一種鑑識合成技術，並公開當時身分不明的男子生前可能的模樣，仍未能確認遺骸身分。

2013年其遺骸被挖掘出，希望以更現代的方式幫助辨識身分，如先進的DNA檢測、牙科檢測和法醫病理學，但仍未成功。

肯塔基州警方與專門研究法醫系譜學的私人鑑識實驗室Othram Inc.合作，最終於2023年初確認遺骸身分；Othram實行先進的系譜學DNA測試，並與「全國失蹤及無法鑑別人口系統」(National Missing and Unidentified Persons System)配合，調查員可透過該數據庫找出DNA與該遺骸採集樣本相符的親屬，最終確認帕勒姆身分。

帕勒姆的死因尚未確定，但肯塔基州警表示，「由於遺骸位置的可疑情況」，帕勒姆的案件正以謀殺案調查。