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傳習近平要求「峰會後 聲明不支持台獨」遭拜登拒絕

記者張文馨／綜合報導

拜登總統上月與中國國家主席習近平在舊金山會談，美國官員20日透露，中方事前曾要求拜登在會後公開發聲明，說美國支持中國與台灣和平統一的目標、不支持台獨，但白宮拒絕中方要求。

國家廣播公司新聞網(NBC News)20日引述三名美國前任和現任官員的說法報導，習近平在舊金山的拜習會上直言不諱地告訴拜登，北京將會統一台灣，但時機尚未決定。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)20日表示，「中國國家主席習近平渴望統一兩岸，這不是新的；美國信守一個中國政策，不支持台灣獨立或兩岸任一方片面改變現狀」，拜登總統認為「沒有理由發生衝突」。

報導指這些前任和現任官員說，習近平在十多名美中官員參與的會議上告訴拜登，中國傾向以和平而非武力方式來取得台灣。習近平當時提到美國軍事領袖說他計畫在2025或2027年攻台的公開預測，他告訴拜登這些預測是錯的，因為他沒有設定時間表。

在NBC率先獨家報導後，美國廣播公司(ABC)稍晚也獲得美國官員的私下證實，報導指習近平多次公開表示過同樣立場，值得關注的是，在這場目標為緩和雙邊關係的峰會上，習近平仍如此直言不諱。

柯比隨拜登前往威斯康辛州參加活動，在總統專機空軍一號上告訴媒體，不會透露兩國元首談話的具體細節。

柯比說，習近平早已公開且明確地談論他對統一的渴望，報導所指不是新的也沒有什麼不同。

柯比表示，美國的立場也很清楚，美國奉行一中政策，不支持台灣獨立，也不支持兩岸任一方片面改變現狀(尤其是透過武力)；正如拜登所說「沒有理由發生衝突」。

拜登 習近平 柯比

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