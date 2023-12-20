WSJ：美墨邊境橋關 抑制偷渡卻打亂國貿、阻礙交通

湧入德州的無證客人數不斷刷新，政府已關閉數個邊界橋梁阻止無證客進入。（路透）

華爾街日報報導，聯邦海關與邊境保護局(CBP)18日關閉西南部美墨邊境多座橋樑，藉此遏制激增的無證客，卻也在繁忙的聖誕假期間打亂國際貿易，阻礙邊境交通。

報導指出，非法移民 激增嚴重影響德州 、亞利桑納州和加州許多邊境城鎮；CBP於18日關閉德州兩座鐵路橋梁，其中包括一座在德州邊境的伊戈帕斯市(Eagle Pass)的橋梁，並限縮第三座橋梁的車流，讓私家車只能通行一道。

目前正值聖誕節假期前夕的繁忙購物期間，邊境橋梁關閉影響墨西哥 邊境城市彼德拉斯內格拉斯(Piedras Negras)的商業活動，也衝擊到國際貿易，國家穀物和飼料協會(National Grain and Feed Association)呼籲重啟過境點，因為這項措施影響穀物和油籽運往「美國最重要的出口市場和貿易夥伴之一」。

當局19日在伊戈帕斯市鄰近鐵路橋梁的一處乾涸調整池，拘留數千名無證客；許多移民披著銀色保暖毯禦寒，站在美墨邊界格蘭德河(Rio Grande)河岸一排金屬貨櫃牆後方。

擁有全美最大鐵路網的太平洋鐵路(Union Pacific)也呼籲重啟邊境橋梁，稱該鐵路的另外四個門戶沒有足夠能力重新安排貨物運輸的路線。

太平洋鐵路聲明表示，「公司了解複雜的人道危機，但大多數移民並非搭火車過境。」

CBP表示，在封閉橋梁附近有開的邊境橋樑，連接彼德拉斯內格拉斯與伊戈帕斯市，等待入境的車輛大排長龍，綿延數哩至墨西哥，等候時間長達15小時。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)18日簽署一項法律，賦予州與地方警察逮捕與遣返非法入境移民的權力。

美國公民自由聯盟(ACLU)與德州民權計畫(Texas Civil Rights Project)19日提告，質疑新法的合憲性。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)譴責艾伯特依法無據，且德州無權干涉美國聯邦事務。羅培茲歐布拉多19日在記者會上表示，「這不人道且受政治動機驅策。」