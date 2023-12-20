高招？殘酷？德州持續轉送無證客 艾伯特：邊境小鎮絕望之舉

湧入德州的無證客人數不斷刷新。（路透）

共和黨籍德州 州長艾伯特(Greg Abbott)利用巴士把數以千計無證移民 從南部邊境載往庇護城市，藉此分化民主黨；艾伯特的支持者形容這種手段「高招」，而民主黨批評者則形容此舉「殘酷」。

對各個依法必須收留無證移民的城市而言，紐約正處於臨界點；凜冬將至，芝加哥 的時間和空間即將耗盡；華盛頓特區已無空位，丹佛等城市宣布進入緊急狀態，但艾伯特並未罷手。

過去一年多來，艾伯特定期將滿車的無證移民載往庇護城市，這番爭議之舉造成混亂；2022年4月以來，德州已將至少7萬5500名移民從德州送往六個城市。

艾伯特宣稱，這是邊境小鎮的絕望之舉，並把問題歸咎於拜登總統不嚴謹的邊境政策。

在艾伯特的策略之下，民主黨政治人物呼籲白宮提供更多資金，確保這些無證移民可前往有能力接納他們的地區。

被問到冬天是否持續將移民運往寒冷的芝加哥和紐約時，艾伯特的發言人埃茲(Renae Eze)表示，「在拜登總統履行職責並確保邊境安全之前，德州將持續轉送移民到庇護城市，挽救不堪負荷的邊境城鎮」。

艾伯特表示，他並非唯一；其他獲得聯邦資金的天主教慈善機構(Catholic Charities)等機構，也用巴士和飛機將移民送往芝加哥和紐約市。

埃茲表示，德州送走的無證移民只占一小部分。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)警告，移民危機可能「摧毀紐約市」；芝加哥市長強森(Brandon Johnson)的政府警告市府與州層級的同僚，冬季安置移民的問題很大。

伊利諾州州長普利茲克(J.B. Pritzker)不斷呼籲拜登針對邊境議題採取行動，尤其要撥發聯邦資金，因為伊州已不堪負荷且耗盡資源。

就艾伯特的立場而言，他已久候輿論轉變多時。

艾伯特一年前就表示，「在我們把無證客送往紐約之前，只有德州和亞利桑納州在處理這些難題，如今全美國人都明白到底發生什麼事了」。

艾伯特的支持者、安南代爾資本(Annandale Capital)共同創辦人西伊(George Seay)表示，「他為全國做了一件好事，我起初不知道他為何這麼做，如今回顧這真是高招，他讓許多人覺醒。」