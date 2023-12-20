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德州新法 州警可逮捕無證客 維權組織提告 白宮批：偏激法律

記者顏伶如／綜合報導
無證客不斷湧入德州，照片中的古巴 Yusniel一家穿越格蘭德河，懷中的寶寶才剛出生。（路透）
無證客不斷湧入德州，照片中的古巴 Yusniel一家穿越格蘭德河，懷中的寶寶才剛出生。（路透）

共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)18日簽署「州參議會四號法案」(SB4)新法，明年3月生效後賦予德州警察逮捕非法入境偷渡客的權力，州法院法官也得以對無證客下令驅逐出境；美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)等維權組織19日向位於奧斯汀(Austin)的聯邦法院提告，指控德州新法以非法手段阻止移民向美國政府申請庇護或人道保護。

白宮發言人賀南德茲(Angelo Fernandez Hernandez)19日說，德州推出的是偏激的法律，將讓德州社區變得更不安全；賀南德茲表示，非移民觸犯移民法律時應該如何驅逐出境、何時驅逐出境，權限在於聯邦政府，不在各州政府。

根據新法規定，非法入境美國在德州構成犯罪，州政府與地方政府執法機關有權逮捕、起訴無證客，德州法官有權將無證客驅逐出境，拒絕配合的無證移民最高面臨20年有期徒刑。「州參議會四號法案」11月在共和黨居多數的德州州參議會表決通過。

美國民權聯盟德州分部法律主任皮諾恩(Adriana Pinon)說，全美各州推出的法律當中，德州新法是最偏激的移民改革措施，可能導致警察對少數族裔展開「種族偵防」(racial profiling)。

皮諾恩說，德州法案罔顧憲法基本精神，藐視聯邦移民法律，並且傷害德州民眾，尤其是棕色皮膚與黑皮膚社區。

美國民權聯盟代表兩個德州當地移民權益團體及艾爾帕索郡(El Paso County)提告；艾爾帕索郡在訴訟中指出，新法上路後每年可能增加8000件逮捕案，花費上看2400萬元，新法並不符合郡政府現行法規，現行法規規定只能關押對社會大眾具有高度威脅的罪犯。

康乃爾大學法學院教授葉爾-羅爾(Stephen Yale-Loehr)指出，最高法院在2012年判例中裁定亞利桑納州無權出動州警逮捕偷渡客，因為這是聯邦專屬權限。

德州不顧聯邦政府反對，將執行直接把無證客逮捕驅逐的法律，但19日遭到維權團體的控...
德州不顧聯邦政府反對，將執行直接把無證客逮捕驅逐的法律，但19日遭到維權團體的控告。圖為州長艾伯特簽署邊界築牆的法令。（美聯社）

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