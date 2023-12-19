我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

風暴強襲東岸 多地暴洪至少4死 70萬人無電可用

西南航空去年航班大亂 聯邦懲處曝光…4年內再亂要賠

編譯周芳苑／綜合18日電
西南航空近日與聯邦達成合解，保護旅客消費權益。(美聯社)
西南航空近日與聯邦達成合解，保護旅客消費權益。(美聯社)

去年12月假日期間取消數千航班，導致200餘萬旅客滯留而遭調查的西南航空公司(Southwest Airline)，在今年聖誕新年假期前，與聯邦政府以1億4000萬元達成和解，其中包括3500萬元罰款；和解金多數將用於補償未來權益受損的乘客，以防再發生去年航班大亂情形。

明年春季起至2027年4月，西南航空旅客如因航班問題導致延遲抵達目的地超過三小時，將可獲得至少75元代金券。

政府稱，對西南航空的懲處創下航空業者違反消費者保護法最高罰款。運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)說，透過懲處提醒所有航空業者採取措施確保類似的航班脫序不再發生。

西南航空表示先前已對客戶提供賠償，並從中汲取教訓。

西南航空一年前因冬季風暴，丹佛與芝加哥機場運作陷入癱瘓，該公司調度系統無法因應混亂重新排班，最後取消近1萬7000次航班。

西南航空營收規模排名全美第四，這場危機衍生11億餘元退費和補償等額外成本，並導致一連數月機票銷售的流失。

政府稱，西南航空許多作法都違反法律，包括未協助滯留機場和旅館的乘客，導致許多乘客不得不轉乘其他航空公司；當時西南航空客服中心一直忙線中，旅客往往要等好幾個小時才能接通；該航空也違反航班變更30分鐘內通報的要求，未及時通報最新狀況。

政府並指責西南航空未快速處理退款。但西南航空提出異，稱僅小部分退款延遲，而且，針對天氣造成服務中斷時客服中心服務需要等待較長時間，從未作出虛假承諾。

西南航空執行長喬丹(Robert Jordan)說，今年已增加卡車和除冰設備，丹佛等主要機場將在極冷天候下增加工作人員。

喬丹 聯邦政府 芝加哥

上一則

美宣布成立10國聯盟 聯手保護紅海商船免遭攻擊

下一則

萬物皆漲 平板電視卻因3原因更便宜

延伸閱讀

在美國消費處處要小費 許多民眾感到厭煩開始少給

在美國消費處處要小費 許多民眾感到厭煩開始少給
失業救濟掀議 1.5萬年收百萬的千萬富豪也申請

失業救濟掀議 1.5萬年收百萬的千萬富豪也申請
喬州藥局售醫用大麻 緝毒署稱違反聯邦法律

喬州藥局售醫用大麻 緝毒署稱違反聯邦法律
亞當斯：履行競選承諾 支持率創低因無證客危機

亞當斯：履行競選承諾 支持率創低因無證客危機

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

2023-12-14 10:55
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了