西南航空去年航班大亂 聯邦懲處曝光…4年內再亂要賠

西南航空近日與聯邦達成合解，保護旅客消費權益。(美聯社)

去年12月假日期間取消數千航班，導致200餘萬旅客滯留而遭調查的西南航空公司(Southwest Airline)，在今年聖誕新年假期前，與聯邦政府 以1億4000萬元達成和解，其中包括3500萬元罰款；和解金多數將用於補償未來權益受損的乘客，以防再發生去年航班大亂情形。

明年春季起至2027年4月，西南航空旅客如因航班問題導致延遲抵達目的地超過三小時，將可獲得至少75元代金券。

政府稱，對西南航空的懲處創下航空業者違反消費者保護法最高罰款。運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)說，透過懲處提醒所有航空業者採取措施確保類似的航班脫序不再發生。

西南航空表示先前已對客戶提供賠償，並從中汲取教訓。

西南航空一年前因冬季風暴，丹佛與芝加哥 機場運作陷入癱瘓，該公司調度系統無法因應混亂重新排班，最後取消近1萬7000次航班。

西南航空營收規模排名全美第四，這場危機衍生11億餘元退費和補償等額外成本，並導致一連數月機票銷售的流失。

政府稱，西南航空許多作法都違反法律，包括未協助滯留機場和旅館的乘客，導致許多乘客不得不轉乘其他航空公司；當時西南航空客服中心一直忙線中，旅客往往要等好幾個小時才能接通；該航空也違反航班變更30分鐘內通報的要求，未及時通報最新狀況。

政府並指責西南航空未快速處理退款。但西南航空提出異，稱僅小部分退款延遲，而且，針對天氣造成服務中斷時客服中心服務需要等待較長時間，從未作出虛假承諾。

西南航空執行長喬丹 (Robert Jordan)說，今年已增加卡車和除冰設備，丹佛等主要機場將在極冷天候下增加工作人員。