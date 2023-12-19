蘋果智慧表Series 9、Ultra 2 本周在美停售

蘋果 Watch Series 9。(美聯社)

聖誕節將屆、各大品牌全力為全年最大銷售季拚業績之際，蘋果公司(Apple )卻因血氧偵測裝置侵權糾紛而被迫從本周起暫停在美銷售Series 9和Ultra 2兩款智慧型手表；蘋果股價應聲下跌。

聯邦國際貿易委員會(ITC)10月發布命令，因發現蘋果智慧手表(Apple Watch)侵犯醫療技術公司Masimo專利而可能禁止蘋果公司引進Apple Watch。

拜登 總統25日前將針對ITC裁決進行審查，但蘋果主動採取行動遵守裁決。假如ITC裁決未被否決，進口禁令將於12月26日起生效。

蘋果稱，21日起將暫停在網站銷售面臨糾紛的手表、24日過後則暫停在蘋果專賣店銷售。其他未配備血氧感測器的型號如平價Apple Watch SE不受影響。

蘋果 Watch Ultra 2。(美聯社)

研究機構IDC副總裁瑞思(Ryan Reith)分析，美國節日期間，Apple Watch銷售不受影響，就算該裁決成立，全面影響也要到明年1、2月銷售淡季才顯現。里斯說，蘋果有大量Watch 8和SE庫存，足供節日期間需求。

研究機構Counterpoint Research稱，蘋果智慧手表全球市占率約四分之一，第四季適逢歐美節日，市占率會升至三分之一以上；Series 9和Ultra 2仍可在美國境外銷售。

蘋果認為ITC裁決錯誤，打算向聯邦巡迴法院上訴。

Masimo指責蘋果雇用其員工、竊取其脈搏血氧測定技術並將其整合到Apple Watch。

蘋果已在德拉瓦州聯邦法院單獨起訴Masimo侵權，並稱Masimo法律行動是為其智慧手表競爭清理道路。

前總統歐巴馬(Barack Obama)2013年曾推翻因三星專利糾紛而對蘋果iPhone和iPad實施的進口禁令，在那之後總統團隊未曾否決過ITC裁決。