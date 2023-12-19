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萬物皆漲 平板電視卻因3原因更便宜

編譯廖振堯／綜合18日電
由於生產方式變化等因素，即使超大尺吋的平板電視益趨平價化。(路透)
由於生產方式變化等因素，即使超大尺吋的平板電視益趨平價化。(路透)

通膨居高不下的時代，從食品、雜貨到新車都無一倖免地更加昂貴，但客廳裡的一件電器卻成功抵禦漲價影響，甚至隨著時間推移變得更便宜。如今，不到100元就能買到一台32吋平板電視。相較之下，1973年3月美國無線電公司(RCA)推出的15吋「新型低價彩色電視」，一台定價379.95元(現值約2694.32元)，簡直不可同日而語。

電視機愈來愈便宜的原因究竟是什麼？

1.技術進步 壓低成本

有線電視新聞網(CNN)報導，50年來材料及製程改變，最大進步之一是母玻璃基板的發展，電視製造商可以在一塊大型母玻璃上切割出多個小螢幕，再來分售，而不再像過去一樣逐一生產單個真空映像管，這樣不僅降低成本，也有助於生產切割出更大尺寸的螢幕。

2.中國品牌 進軍美國

另一個推動價格下跌的因素是競爭加劇。如中國品牌TCL科技、海信(Hisense)分別於2014、2015年打進美國市場，產品在大型商店隨處可見。

3.智慧電視 數據更賺

最後、而且利潤豐厚的收入來源，則是出售客戶個人資訊。愈來愈多人不再收看傳統有線電視、轉為訂閱如NetflixDisney+等串流媒體平台，新出廠的智慧電視幾乎都內建串流平台功能，同時儲存了大量客戶資訊，電視製造商也隨之改變業務模式，成為資料仲介(Data broker)。

電子資料保密中心(Electronic Privacy Information Cente)的法律顧問葛根(Sara Geoghegan)指出，智慧電視收集巨量資訊，「當我們看電視時，電視也在看著我們。」客戶安裝好智慧電視後，收視習慣、位置或其他更多的個資就會被收集並分享，除非客戶調整設備的安全設定。

加農說，這種新商業模式改變製造商計算利潤的方式。「無論是使用自己專有的智慧電視作業系統的廠商、或與第三方串流媒體公司合作的廠商，都想賣給你愈多設備愈好，這樣就可以投放更多廣告或製造訂閱註冊的機會。」

利潤 Disney Netflix

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