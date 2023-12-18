防衛漏洞 以軍發現大型隧道 可行汽車

以色列發現哈瑪斯的大隧道，長4公里。汽車可駛入。(路透)

以色列 軍方17日表示在埃雷茲過境點(Erez crossing)旁發現一個大型隧道，綿延超過4公里(2.5哩)，與遍布加薩 的龐大地下隧道網路相連，且寬度足以讓汽車通過，為哈瑪斯 武裝分子、物資運輸提供便利入口。這也引爆新的質疑：為何以色列軍隊沒發現哈瑪斯如此明顯的準備工作？

美聯社報導，隧道入口距離過境點和附近的以色列軍事基地僅幾百公尺。10月7日當天，哈瑪斯使用火箭推進榴彈(RPG)攻破靠近埃雷茲過境點的部分隔離牆、襲擊基地，造成至少三名以色列士兵死亡，並將一些士兵綁架回加薩，這裡是當時邊境牆沿線的幾個突破口之一。

以色列軍事、情報和政治官員10月時已因未能提前發現攻擊而受到嚴厲批評，此發現又凸顯以軍防衛的漏洞。以色列國防部發言人迪納爾(Nir Dinar)少校表示，以色列安全部門在10月7日之前並不知道這條隧道的存在，因為邊防部隊只搜索到向內進入以色列的隧道。

迪納爾說，大隧道並不是從加薩進入以色列，並在距離以國邊境400公尺外就停住了，所以探測器不會顯示隧道正在建設中。此外，隧道入口是一個通往洞穴型通道的圓形水泥開口，位於車庫下方，躲開了以色列無人機和衛星圖像。

迪納爾表示軍方認為哈瑪斯無法實施大規模攻擊，不過隧道規模依然令人震驚，高度是加薩其他隧道的兩倍、寬度是三倍，還設有通風和電力系統，某些地段還下潛地下50公尺之深，很明顯地建造和維持這條隧道需要數百萬美元、大量燃料和勞動力。

以軍首席發言人哈加里(Daniel Hagari)則說部隊還發現至少兩條相似的「城市規模」隧道，目前仍在測繪中。而軍方計劃摧毀該隧道、追捕其中的哈瑪斯成員、營救可能還困在隧道中的人質。