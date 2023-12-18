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美國非裔聲援巴勒斯坦人 與猶太裔關係受考驗

編譯廖振堯／綜合17日電
約旦河西岸城市伯利恆的街道上，一名巴勒斯坦男子走過被一幅描繪美國非裔被警跪壓死亡的弗洛伊德壁畫。(美聯社)
約旦河西岸城市伯利恆的街道上，一名巴勒斯坦男子走過被一幅描繪美國非裔被警跪壓死亡的弗洛伊德壁畫。(美聯社)

對許多非裔民眾來說，結構性種族主義幾乎困擾著生活的各個層面，最近在美國也興起針對警察暴行的抗議運動，愈來愈多的美國非裔認為加薩走廊巴勒斯坦人的鬥爭，也反映在非裔爭取種族平等和公民權利的運動中。但這種同仇敵愾的心態，也可能動搖非裔與猶太人長久以來的團結關係。

美聯社與NORC公共事務研究中心本月的一項民調顯示，非裔成年人比白人、西裔更可能認為美國過於支持以色列，比率分別為44%、30%、28%；年輕人中比率又更高。

非裔支持巴勒斯坦事業可以追溯到民權運動及其領袖馬爾康X (Malcolm X) 為之發聲，一直到最近幾輪暴力事件，包括2021年以哈戰爭、今年的以色列轟炸加薩，加深了兩個運動之間的聯繫。

一些非裔了解以色列未經審判就關押拘留後，也與美國監獄系統相提並論：在以哈停戰協議的數天內，以色列釋放了數百名巴勒斯坦囚犯，其中許多只是青少年，因投擲石塊等輕罪在約旦河西岸被捕。而美國有超過三分之二拘留在監獄的人未被定罪，但非裔入獄的比率是白人的四倍多，且往往是因為輕罪入獄。

非裔猶太社區活動家華樂絲 (Cydney Wallace) 應邀前往以色列看到當地巴勒斯坦人時感到沮喪，讓她聯想這是否就是生活在美國種族隔離時代的感覺。

但過去，非裔與猶太人是同一陣線的，如以色列回歸法 (Law of Return) 的概念便得到許多美國非裔民權領袖，包括的馬丁·路德·金恩 (Martin Luther King) 父親的支持，該法賦予所有猶太人在以色列永久定居並獲得以色列公民身分的權利。

這個悠久的團結關係，在近期非裔參與譴責美國支持以色列占領巴勒斯坦領土、為巴勒斯坦人的自決權示威後有時變得緊張。一些猶太裔擔心，這種大力支持恐會加劇反猶太主義，並削弱猶太與非裔關係。

非裔猶太社區活動家華樂絲日前赴以色列。她看到當地巴勒斯坦人時，聯想起聯想種族隔離...
非裔猶太社區活動家華樂絲日前赴以色列。她看到當地巴勒斯坦人時，聯想起聯想種族隔離的時代。(美聯社)

非裔 以色列 猶太

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