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誤殺己方人質 以色列恐被迫思考停火 內唐亞胡掌權搖搖欲墜

編譯潘勛／綜合17日電
以色列人質之一阿隆·露露·沙姆裡茲(Alon Lulu Shamriz) 在加加薩走廊遭以色列軍隊誤殺，親友們在他的葬禮上痛心哀悼。(路透)
以色列人質之一阿隆·露露·沙姆裡茲(Alon Lulu Shamriz) 在加加薩走廊遭以色列軍隊誤殺，親友們在他的葬禮上痛心哀悼。(路透)

以色列軍隊16日在加薩市作戰誤殺三名己方人質一事，讓以國國內驚駭、憤怒，以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)原拒絕停火、主張一味猛攻巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)，現在他面臨的壓力升高，恐得重新審視國際呼籲的停火措施。

以色列人質之一阿隆·露露·沙姆裡茲(Alon Lulu Shamriz) 在加加...
以色列人質之一阿隆·露露·沙姆裡茲(Alon Lulu Shamriz) 在加加薩走廊遭以色列軍隊誤殺，親友們在他的葬禮上痛心哀悼。(路透)

紐約時報17日報導，內唐亞胡面對美英德巴林等盟友與日俱增的壓力，反而加倍拒絕盟友們認為是加薩前途解方的提議，不想讓巴勒斯坦自治政府在加薩成立臨時政權，監管當地，也不想讓巴勒斯坦最後建國，與以國並存。

以方三名人質持白旗出現於加薩卻遭以軍誤殺，以軍承認此事幾個小時之後，國內怒火陡增，內唐亞胡顯然想改變國人關心的主題，猛吹自己過去制止巴勒斯坦建國，未來仍會這麼做。他把哈瑪斯治下的加薩形容成小巴勒斯坦國，現在以國已目睹，若以方屈從於國際壓力，允許那種國家在西岸建立，會有什麼後果。

內唐亞胡戀權，希望戰爭結束後仍由他當家，不顧國內的怒火，目睹他治國之下，哈瑪斯建軍成功，入侵以國。為達此目的，他賣力向國人、自己的「聯合黨」(Likud)及執政的極右聯盟鼓吹，說以、巴各自建國方案，實為危險幻想。

只是隨著戰爭持續，看不到盡頭，死亡人數上升，許多人質仍被劫持在加薩，以國的主要西方盟友尖銳批評內唐亞胡，甚至放眼找他的接班人，內唐亞胡掌權搖搖欲墜似乎更勝以往。

以軍殺了人質，而非營救他們，讓主張密集軍事行動如轟炸及巷戰將危害人質、損及以國聲譽的聲浪，更加振振有詞。

人質家屬升高呼籲，要求加薩再次停火，進行協商，以便130名左右仍由哈瑪斯及其盟友劫持的人質能夠獲釋。內唐亞胡試著回拒，主張軍事施壓才能拯救人質，同時取得勝利。

儘管內唐亞胡這麼說，仍遭國內廣泛批評，說他只能眼睜睜等三名人質遇害後表達哀悼；參謀總長、國防部長事後迅速道歉，負起責任，但被視為遠遠不夠。

以國最受敬重政論家之一的巴爾尼亞(Nahum Barnea)撰文表示，三名人質死於以軍槍下一事不僅是悲劇，還是「戰爭罪」。

加薩 巴勒斯坦 哈瑪斯

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