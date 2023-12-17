我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

反擊美國 彭博：中國至少8省啟動iPhone封殺令

記者陳宥菘／綜合報導
蘋果的危機？彭博援引知情人士消息報導，中國正擴大iPhone禁令，至少有八省近期加入實施外國手機禁令。圖為上海蘋果門市排隊人潮。(路透)
蘋果的危機？彭博援引知情人士消息報導，中國正擴大iPhone禁令，至少有八省近期加入實施外國手機禁令。圖為上海蘋果門市排隊人潮。(路透)

彭博援引知情人士消息報導，中國全國各地愈來愈多的機構和國有企業要求其員工停止攜帶iPhone和其他外國設備上班，至少有八省近期加入實施外國手機禁令。報導指出，這啟動了一項史無前例的禁令，可能會阻礙蘋果(Apple)和三星(Samsung)在中國部分地區的發展。

據報導，至少有八個省分(包括繁榮的沿海省分)的多家國有企業和政府部門，在近一至二個月內指示員工開始使用中國本土品牌。包含浙江、廣東、江蘇、安徽、山西、山東、遼寧和河南省等。報導稱，這表明一場更廣泛的(抵制)行動的開始。

據彭博報導，去年12月，浙江、山東、遼寧和擁有全球最大iPhone工廠的河南等中部省分的小公司和機構發布口頭指令。

路透今年9月也報導，至少三個中央部會和政府機構的工作人員被告知不要在工作中使用iPhone。

目前尚不清楚有多少機構發出了相關指令，以及指令的範圍與執行力度。但彭博指出，這項禁令對三星和蘋果構成重大挑戰，這兩家公司都在努力維持關鍵市場的增長。對於在中國生產大部分設備的蘋果公司來說，中國收入約占其總收入的20%。

中國近年來一直在尋求擺脫對外國技術的依賴，要求銀行等國有企業轉向使用本地軟體，並促進國內半導體晶片製造。多年來，中國軟硬體已逐漸取代美國產品，包含從微軟的軟體產品，到戴爾的電腦和英特爾公司的晶片。

報導指出，該法令可能會對蘋果市場造成迅速而直接的打擊。與此同時，中國官方正加大對資訊數據領域的安全監管，不分海外或本土資通訊企業都將面臨更大挑戰。

中國工信部本月15日發布「工業和資訊化領域數據安全事件應急預案(試行)」徵求意見稿，內容提及該案目的在於，建立健全數據安全事件應急群組織體系和工作機制，確保及時有效地控制、減輕和消除數據安全事件造成的危險害和損失，維護國家安全和公共利益。

根據文件，所謂的數據安全事件指數據遭竄改、破壞、洩露或非法取得、非法利用，對國家安全、公共利益或個人、群組織合法權益造成危險害的事件。該文件將數據安全事件分為特別重大、重大、較大、一般，若遇到相關安全事件，皆需立即通報。

iPhone 河南 晶片

上一則

士兵近距離槍殺2巴勒斯坦人 以色列軍方允調查

下一則

學貸償還重啟 逾半數按時繳款 近900萬人逾期未還

延伸閱讀

iPhone新專利曝光 9步驟達成「未拆封更新」

iPhone新專利曝光 9步驟達成「未拆封更新」
芬蘭將簽國防協議 允許美國使用15座軍事基地

芬蘭將簽國防協議 允許美國使用15座軍事基地
COP28籲擺脫化石燃料 白宮氣候顧問：美國仍需滿足能源需求

COP28籲擺脫化石燃料 白宮氣候顧問：美國仍需滿足能源需求
美國警告北韓：若發動核攻擊 將導致金氏政權終結

美國警告北韓：若發動核攻擊 將導致金氏政權終結

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

2023-12-14 10:55

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬