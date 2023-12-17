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美中科技合作協定續簽？美駐中國大使：並非板上釘釘

編譯中心、記者陳宥菘／綜合報導
美國駐中國大使伯恩斯15日在華府智庫布魯金斯學會就中美關係發表演說。(美聯社)
美國駐中國大使伯恩斯15日在華府智庫布魯金斯學會就中美關係發表演說。(美聯社)

美國駐中國大使伯恩斯15日表示，他已與中方就續簽有著40多年歷史、已於今年8月底到期的「中美科技合作協定」展開磋商，預計在未來幾個月展開談判，內容亦需要進行現代化更新。至於雙方能否順利續簽並非「板上釘釘」，前景仍不明朗。

路透報導，伯恩斯近日返回美國，並於當地時間15日在華府智庫布魯金斯學會就中美關係發表演說。

伯恩斯表示，這項協定是美中合作的「基石」，幾周前他在中國與中方代表已開始討論續簽一事，將在「未來幾個月展開談判」。至於是否要延長這項協議，達成一項新的協議，以及將涉及哪些問題，「我認為這很複雜」。

他指出，現有的協定內容沒有考慮到關於人工智慧(AI)、生物技術、機器學習和量子數學等方面的進展。

伯恩斯坦言，「我們(美方)已對這項協定非得現代化不抱期望，我們不一定會達成共識。我認為，雙方都認同這點」，相關磋商將於今後幾月內進行。

美方支持續簽的看法在於，若不續簽，美國將失去洞察中國技術進展的寶貴機會；但部分共和黨籍國會議員等反對人士則認為，應該加以廢除，理由是擔憂產業間諜、強制技術轉移與其他恐有助中國軍事現代化的策略。

另外有諸多分析家建議，至少必須重新制定，以在美中戰略競爭加劇下確保美國創新。

美中在1979年建交時簽署了「中美科技合作協定」，確定雙方在太空、能源和環境問題等廣泛領域開展合作，該協定每五年續簽一次，40餘年從未間斷。

太空 間諜 共和黨

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