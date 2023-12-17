學貸償還重啟 逾半數按時繳款 近900萬人逾期未還

政府重新啟動學貸收債機制，有2200萬人在10月支付多年來的第一筆欠款，但也有近900萬人逾期未還款。(路透)

新冠疫情期間，川普政府2020年3月暫停償還學貸 作為紓困措施之一，並多次延長還款期；拜登 上台之後，原本要廢除償還學貸，但法律不允，此後拜登政府也先後九次以行政命令延長期限，直到今年9月1日才開始要求償還。聯邦政府10月收到第一筆還款，但數以千萬貸款 人當中，只有大約一半人付了帳單。

數字顯示，有4300萬人總共欠下政府1.6兆元學生貸款，隨著政府重新啟動收債機制，有2200萬人在10月支付多年來的第一筆欠款。

教育部副部長科瓦爾(James Kvaal)表示，有60%學貸者在11月中旬之前還了款，除了有部分因為仍在學，又或技術性錯誤而獲准延長還款期限之外，還有近900萬人逾期未還款。

科瓦爾15日聲明中表示，許多人仍然需要更多時間，又說有不少人感到不知所措。他承認，在暫停多年之後重新開始催收欠款，對貸款人及教育部來說，都是前所未有的挑戰。

有貸款人及消費者權益倡導者指出，這麼多人不還款的原因很多，包括行政延誤，因為貸款服務機構積壓貸款造成，或是根本沒能力還款。

為了協助償還學貸，拜登政府今年7月推出一個名為「有價值的教育儲蓄計畫」(SAVE)，至今有400萬人參加。這項計畫讓貸款人採取以收入為基準的還款方式(IDR)，每月還款金額因此得以降低。

SAVE計畫是將貸款人的付款上限，定在可自由支配收入的10%，不過政府的計算公式並未考慮住房成本和其他費用，例如私人貸款債務或子女撫養費，若將之計算在內，很多人仍然是捉襟見肘。

不過拜登政府推行的IDR政策，那些根本不付款或付不起款的貸款人，至少要到2024年底才會面臨嚴厲後果。明年9月之前，當局不會向信用局報告貸款人的拖欠情況，也不會扣減工資或扣押退稅。這些都是催收欠款的常用策略。