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海軍官校平權招生訴訟 聯邦法官駁回：未能證明歧視性

編譯盧炯燊／綜合16日電
招生平權措施的法律挑戰也進入各類官校。圖為海軍官校畢業典禮。(美聯社)
招生平權措施的法律挑戰也進入各類官校。圖為海軍官校畢業典禮。(美聯社)

平權組織「學生爭取公平錄取」(SFFA)曾在聯邦最高法院成功質疑大學在招生政策存在種族意識考量，然而該組織要求海軍官校在招收新生時，也禁止存在種族意識時，14日遭到聯邦地區法官駁回。

路透14日報導，巴爾的摩聯邦地區法官貝內特(Richard Bennett)在聆訊結束後，拒絕SFFA創始人布魯姆(Edward Blum)的禁制令申請。

貝內特在裁決中指出，布魯姆的團隊未能證明海軍官校將種族作為錄取因素的考慮是歧視性的，也未能證明這項做法違反了憲法第五修正案規定的平等保護權利。

司法部律師加德納(Joshua Gardner)聆訊時指出，軍方有充分理由將種族作為錄取因素，以培養未來一代多元化的軍官，從而打造一支多元化的戰鬥部隊。

聯邦最高法院今年6月裁定，將種族作為招生考量因素的做法違憲，SFFA隨後馬上針對海軍官校及西點軍校提起訴訟，可是當時的裁定裡有一項豁免，就是允許軍事學院在招生時繼續考慮種族因素。

SFFA控告西點軍校案已定於12月21日舉行聆訊。

貝內特表示會在一周內公布書面裁決，並指出此案終有一天可能會上訴到最高法院。果然，SFFA的律師在法庭上當場表示可能提出上訴。

拜登政府一直捍衛目前軍事院校的招生政策，聲稱軍方高層早已認識到，缺乏足夠的少數族裔軍官，會在軍隊內部造成不信任，軍方有充分的理由據此維持這項做法。

位於馬里蘭州安納波里斯的海軍官校是海軍及陸戰隊軍官的搖籃；數據顯示，17.5%的海軍水兵及10.5%的陸戰隊員為黑人，但僅8.3%的海軍軍官及5.9%的陸戰隊軍官為非裔。相較之下，白人占海軍水兵62.8%及軍官75.5%，占陸戰隊員56.5%及軍官81.4%。

西點軍校 拜登 司法部

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