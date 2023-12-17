哈佛公布提早入學申請錄取結果 中國學生增加

全美各大學都會在聖誕節前陸續公布提早入學申請(Early Applicants)的錄取結果，常春藤 學校之一的哈佛大學 也於14日起通知各申請高中生有關結果，獲錄取者必須在2024年5月1日之前接受錄取，否則等同放棄。

哈佛公布2028屆畢業生(即2024年入學)提早申請者共7921人，較去年的9553人減少約17%；錄取者為692人，錄取率為8.74%，較去年的錄取率高超過一個百分點，也是自2019年以來最高錄取率。

由於聯邦最高法院今年6月裁決招生平權行動違憲，哈佛大學今年打破歷來慣例，沒有公布申請者或提早錄取者的族裔統計數據。

哈佛招生主任菲茨西蒙斯(William Fitzsimmons)14日向媒體表示，校方仍將報告有關種族和族裔的數據，但在申請人最終決定是否接受錄取之前，不會公布數據。

儘管今年申請人數有所減少，但與前幾年相比仍屬很高，例如2019年的提早申請者只為6424人。校方拒絕說明最高法院的裁決是否影響申請人數。

在提前錄取的申請者中，女性占53.1%，男性占46.9%。

國際學生 主要來自中國、印度及加拿大

獲提早錄取學生裡，來自新英格蘭地區的比例最大，占22.3%；來自大西洋中部地區占20.8%；西部17.2%；南部14.5%；中西部8.4%。國際學生占17% ，較去年的14%大增3個百分點。國際學生主要來自中國、印度及加拿大。

另一常春藤名校耶魯大學 也公布，今年提早申請者為7856人，較去年的7744人略增，但錄取率下降一個百分點至 9.02%。去年耶魯的提早錄取錄為10.02%，已經是五年來最高的拒絕率，換言之今年申請人增加，獲錄取者反而減少，可說是更加嚴選。

普林斯頓大學尚未公布任何數據。