特級大師尼曼作弊？西洋棋總會認定「有根據」

前世界冠軍指控美國西洋棋特級大師作弊，在國際棋壇掀起巨大風波。(美聯社)

五度世界冠軍、挪威西洋棋棋王卡爾森(Magnus Carlsen)2022年指控美國籍「特級大師」(grandmaster)尼曼(Hans Moke Niemann)比賽作弊，除了引發國際軒然大波，尼曼則對卡爾森提告誹謗並求償1億元；世界西洋棋總會(FIDE)14日對於卡爾森與尼曼的糾紛做出裁決，裁決結果讓雙方各自獲得某種形式的勝利。

兩名棋王互訟讓西洋棋界戒慎恐懼，在爭議事件中，世界西洋棋總會大多保持沉默，直到現在才終於有所行動。

世界西洋棋總會道德及紀律委員會宣布，世界西洋棋總會認為卡爾森對於尼曼作弊的指控是有根據的，因為尼曼曾經坦承年輕時在網上作弊，對於下棋時的違規行為可能沒有坦白以告。不過，世界西洋棋總會同時認為，卡爾森為抗議尼曼作弊而退出重大比賽的特定事件裡，卡爾森的言行卻有失當之處，因此對卡爾森處以1萬990元罰款。

對於尼曼，世界西洋棋總會經過分析調查之後，找不到尼曼在現場舉行、實體對局(over-the-board，OTB)比賽裡作弊的證據。不過，世界西洋棋總會指出，選手對棋子做出單步(single move)移動時可能出現作弊，但偵測方面確有困難。尼曼曾經坦承，青少年時期參加網路比賽時曾獲得某些違法協助，但對於在面對面比賽裡作弊的指控則嚴正否認。

世界西洋棋總會的裁決讓西洋棋界的國際風波得以告一段落。疫情 期間，西洋棋在全球各地都變得熱門。2022年，連續10年稱霸世界排行榜的卡爾森，在美國辛克菲爾德盃(Sinquefield Cup)比賽裡爆冷輸給年僅19歲的尼曼，卡爾森賽後在社群媒體 發文宣布退賽，西洋棋圈內人士很快就解讀出卡爾森認為尼曼作弊。

除了卡爾森之外，尼曼也曾遭到其他高手質疑。世界西洋棋總會指出，俄羅斯 「特級大師」涅波姆尼亞奇(Ian Nepomniachtchi)得知尼曼將參加比賽後，曾於賽前對辛克菲爾德盃主辦單位表達憂慮。

尼曼的誹謗訴訟6月遭聯邦法官撤銷，但法官允許他向州級法院提告。