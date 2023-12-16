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16件掠奪文物 大都會博物館歸還柬埔寨、泰國

記者張聲肇／綜合報導
這件7世紀的佛陀頭部雕像，是大都會博物館準備歸還柬埔寨和泰國的16件藝術品之一。(美聯社)
這件7世紀的佛陀頭部雕像，是大都會博物館準備歸還柬埔寨和泰國的16件藝術品之一。(美聯社)

紐約大都會藝術博物館15日表示，經法院裁定隸屬柬埔寨和泰國的16件吳哥窟時期歷史文物，將歸還柬埔寨和泰國；這些當年由骨董走私商人拉曲佛德(Douglas A.J. Latchford)捐贈的文物，有些目前還在展示。

柬埔寨政府說，大都會博物館數十件館藏是1970年代高棉內戰時期被非法掠奪後，走私出口到美國的。「大都會」館方同意將其中「最精美的雕刻作品」14件還給柬埔寨，兩件還給泰國。目前在展示的幾件文物的說明書已改，展示完畢即完璧歸趙。

這件觀世音菩薩坐像，是大都會博物館準備歸還柬埔寨和泰國的16件藝術品之一。(美聯...
這件觀世音菩薩坐像，是大都會博物館準備歸還柬埔寨和泰國的16件藝術品之一。(美聯社)

拉曲佛德2020年死前遭檢方以非法走私骨董罪名起訴；大都會博物館聲明，它會檢討館藏品的歷史及正當性，該歸還原主的會歸還。該館和紐約南區聯邦檢察官辦公室及國土安全部合作調查，歸還這16件是初步協議，其他還有更多有爭議的骨董，在確認後也會還給柬埔寨。

博物館館長何連(Max Hollein)致函柬埔寨政府說，館員將檢討其他柬埔寨文物的來歷，歡迎柬埔寨專家前來幫忙認定。

何連說，該館多年來和柬埔寨與美國聯邦檢方合作，解決館藏骨董的問題，經證實該歸還原屬國的，也已經啟動歸還作業，他承諾將繼續和柬埔寨、泰國合作，藉此「提升全世界對柬埔寨歷史文物的了解與欣賞。」

這件立姿銅像，是大都會博物館準備歸還柬埔寨和泰國的16件藝術品之一。(美聯社)
這件立姿銅像，是大都會博物館準備歸還柬埔寨和泰國的16件藝術品之一。(美聯社)

柬埔寨文化與藝術部說，「第一步走對方向，我們很感謝。我們失去的國寶，期盼還有更多歸還我國。」

拉曲佛德1983年起不斷捐贈或販賣柬埔寨文化精品給大都會博物館，柬埔寨官員說，其中不少是「偷來的」，他們相信，很多他從柬埔寨盜取的文物，變成博物館館藏之前，先賣給其他捐贈人和骨董商。

紐約檢察官2019年以非法走私柬埔寨文物、偽造文書等罪名起訴拉曲佛德；翌年，他以88高齡去世後，法院撤銷控罪。

柬埔寨根據改過自新的掠奪者妥替(Toek Tik)的供詞，指認出33件他經手過的文物，落入拉曲佛德手中，成為博物館館藏。

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