我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

100女比85男 紐約、亞特蘭大等6城性別失衡最嚴重

記者胡玉立／綜合報導
人口調查顯示，美國東岸女多於男，西岸則相反。圖為費城舉行一個約會活動，出席的男女正在互相認識。(美聯社)
人口調查顯示，美國東岸女多於男，西岸則相反。圖為費城舉行一個約會活動，出席的男女正在互相認識。(美聯社)

你居住的地區是否男女比率失衡呢？人口普查局最新發布的2022年美國社區調查(2022 American Community Survey)5年估計數據顯示，密西西比河以東、沿著東海岸和南部腹地的最大都會郡縣，女性比率超過男性；西部地區則以男性偏多。

這項反映出美國生活現狀的最新數據，與今年稍早發布的2020年人口普查年齡和性別數據大致吻合。全國成年男女比率，則為每100名女性比96.6名成年男性。

現年57歲的南希·阿弗巴赫(Nancy Averbach)得知這項數據後，毫不驚訝；她向美聯社表示，她八年前喪偶後一直找不到合適的伴侶，「要找到價值觀相似的優秀男性，確實很難。」 數據顯示，她住的亞特蘭大郊區迪卡爾布郡(DeKalb County)，每100名女性只有87.1名男性；女性人數明顯超過男性。

人口統計顯現的性別比率數字，無法反映受訪者性偏好、性別認同或是否在尋找伴侶。但探究為何性別比率因地理位置而異，與不同地區存在「性別失衡」的特定機構和行業有關。西部人口最多的郡縣，尤其明顯。

例如，聖地牙哥有好幾個以男性為主的軍事基地；奧斯汀、舊金山、西雅圖和聖荷西有很多科技領域工作，而科技領域的男性勞動力約占四分之三。至於擁有大量大學院校的地區，則是女性明顯比男性多。

北卡羅萊納大學卡羅萊納人口中心(Carolina Population Center)主任凱倫·古佐(Karen Guzzo)指出，受到美國歷史種族主義的影響，包括高監禁率和死亡率差距，都導致部分社區的男性人數下降，加劇性別失衡現象。

人口50萬以上的郡縣中，成年女性人數超過成年男性最明顯的地區是巴爾的摩、紐約、亞特蘭大和費城、阿拉巴馬州伯明罕和田納西州孟菲斯；女男比率約為100比85上下。

西部地區較可能男多於女，成年男女比率約為103比100的西部郡縣包括：科羅拉多州科羅拉多泉市、德州奧斯汀、以及舊金山、聖荷西和貝克斯菲爾德所在的加州縣，當地最大產業是農業和能源業。

費城地區專業媒人奈斯特(Michal Naisteter)特別關切約會市場。她建議正在尋找伴侶的人多加把勁，不妨考慮擴大自己日常生活的地理範圍；「因為，努力過後得來的果實，最是甜美。」

人口普查 費城 亞特蘭大

上一則

馬修派瑞死因 法醫驗屍證實：體內K他命過量

下一則

建築大師貝聿銘次子 77歲貝建中病逝

延伸閱讀

收好這份婚戀地圖…男多女少？女多男少？東西部有別

收好這份婚戀地圖…男多女少？女多男少？東西部有別
聖荷西中資大樓 爆拖欠款項

聖荷西中資大樓 爆拖欠款項
聖荷西獲聯邦撥款1290萬元 改善重點路段安全

聖荷西獲聯邦撥款1290萬元 改善重點路段安全
灣區都會教育程度 領先全美

灣區都會教育程度 領先全美

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

2023-12-14 10:55

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅