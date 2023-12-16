100女比85男 紐約、亞特蘭大等6城性別失衡最嚴重

人口調查顯示，美國東岸女多於男，西岸則相反。圖為費城舉行一個約會活動，出席的男女正在互相認識。(美聯社)

你居住的地區是否男女比率失衡呢？人口普查 局最新發布的2022年美國社區調查(2022 American Community Survey)5年估計數據顯示，密西西比河以東、沿著東海岸和南部腹地的最大都會郡縣，女性比率超過男性；西部地區則以男性偏多。

這項反映出美國生活現狀的最新數據，與今年稍早發布的2020年人口普查年齡和性別數據大致吻合。全國成年男女比率，則為每100名女性比96.6名成年男性。

現年57歲的南希·阿弗巴赫(Nancy Averbach)得知這項數據後，毫不驚訝；她向美聯社表示，她八年前喪偶後一直找不到合適的伴侶，「要找到價值觀相似的優秀男性，確實很難。」 數據顯示，她住的亞特蘭大 郊區迪卡爾布郡(DeKalb County)，每100名女性只有87.1名男性；女性人數明顯超過男性。

人口統計顯現的性別比率數字，無法反映受訪者性偏好、性別認同或是否在尋找伴侶。但探究為何性別比率因地理位置而異，與不同地區存在「性別失衡」的特定機構和行業有關。西部人口最多的郡縣，尤其明顯。

例如，聖地牙哥有好幾個以男性為主的軍事基地；奧斯汀、舊金山、西雅圖和聖荷西有很多科技領域工作，而科技領域的男性勞動力約占四分之三。至於擁有大量大學院校的地區，則是女性明顯比男性多。

北卡羅萊納大學卡羅萊納人口中心(Carolina Population Center)主任凱倫·古佐(Karen Guzzo)指出，受到美國歷史種族主義的影響，包括高監禁率和死亡率差距，都導致部分社區的男性人數下降，加劇性別失衡現象。

人口50萬以上的郡縣中，成年女性人數超過成年男性最明顯的地區是巴爾的摩、紐約、亞特蘭大和費城 、阿拉巴馬州伯明罕和田納西州孟菲斯；女男比率約為100比85上下。

西部地區較可能男多於女，成年男女比率約為103比100的西部郡縣包括：科羅拉多州科羅拉多泉市、德州奧斯汀、以及舊金山、聖荷西和貝克斯菲爾德所在的加州縣，當地最大產業是農業和能源業。

費城地區專業媒人奈斯特(Michal Naisteter)特別關切約會市場。她建議正在尋找伴侶的人多加把勁，不妨考慮擴大自己日常生活的地理範圍；「因為，努力過後得來的果實，最是甜美。」