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馬修派瑞死因 法醫驗屍證實：體內K他命過量

編譯俞仲慈／綜合15日電
90年代熱門影集「六人行」男星馬修派瑞猝逝，經法醫驗屍後，證實是K他命過量而死。(美聯社)
90年代熱門影集「六人行」男星馬修派瑞猝逝，經法醫驗屍後，證實是K他命過量而死。(美聯社)

紐約時報報導，90年代熱門電視影集「六人行」(Friends)男星馬修派瑞(Matthew Perry)死因，經過法醫驗屍後，證實是攝取K他命(ketamine)過量而死。

加州洛杉磯縣(Los Angeles County)法醫辦公室15日公布的驗屍報告指稱，馬修派瑞的死亡是攝取K他命過量而導致。相關報導指稱馬修派瑞數十年來一直與酒精和毒品掙扎。

驗屍報告表示：「根據遺體血液採樣發現高劑量K他命是主要致命原因，造成心血管過度刺激並抑制呼吸。」驗屍報告指出，派瑞體內發現的K他命濃度，相當於接受全身麻醉所需劑量。派瑞為治療憂鬱症，長期接受K他命注射療法，體內殘留的K他命劑量相當於去世前大約一個半星期的注射總和，而不是來自最後一次注射。

法醫辦公室強調，溺水、冠狀動脈疾病和鴉片類藥物丁丙諾啡(Buprenorphine)等多重作用下，導致派瑞死亡。據了解，派瑞助理向警方證實，馬修正在看精神科醫生，並按照規定每天服用兩次丁丙諾啡。

同時驗屍報告也詳記派瑞死亡當天細節，根據目擊者證詞，當天上午11時，馬修派瑞還在家中打匹克球(pickleball)。助理在下午1時37分左右出外辦事，直到下午4時回家發現派瑞「臉朝下漂浮」在按摩浴缸裡，助理立刻跳入浴缸扶起派瑞，並撥打911電話報警；急救人員趕到後，將派瑞從浴缸抬至地面，並宣告死亡，得年54歲。

事後「六人行」演員發表聯合聲明表示，對於派瑞的驟逝深表震驚並強調：「我們不僅僅是工作夥伴，我們是一家人。」

根據人物雜誌報導，派瑞私人葬禮已於11月3日在森林草坪墓園(Forest Lawn Memorial Park)舉行，該地也是許多好萊塢大明星，包括黛比雷諾(Debbie Reynolds)和保羅沃克(Paul Walker)等人的長眠之地。

馬修派瑞 加州 紐約時報

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