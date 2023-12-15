阿根廷球星梅西卡達世足賽6戰袍 拍賣780萬創今年紀錄
六件由阿根廷球星梅西(Lionel Messi)在去年卡達世足賽穿過的球衣，14日以780萬元價格賣出，成為今年最高價的拍賣運動紀念品。
拍賣公司蘇富比(Sotheby's)表示，這六件拍賣的球衣都曾由梅西在2022年卡達世足賽穿過，最終拍賣價格已創下今年運動紀念品最高價位。
阿根廷在2022 FIFA World Cup決賽時與法國戰成3比3平手，最後阿根廷靠罰球擊敗法國，第三次抱走世足賽冠軍獎盃。阿根廷得三分中，兩球都是由梅西貢獻，最後幫助球隊奪下冠軍，是這位球員的代表作之一。
蘇富比現代收藏品負責人瓦赫特(Brahm Wachter)在聲明中指出，「這些歷史性的球衣不僅是運動史上最重要時刻的有形紀念品，更與歷史上獲獎最多的足球運動員生涯的巔峰時刻密切相連。」梅西球衣在為期兩周的線上拍賣於14日結束前，都在蘇富比紐約總部展出。
目前拍賣得主身分等資訊並未公布，蘇富比表示，拍賣部分收益將捐出，由梅西基金會(Leo Messi Foundation)及醫院一起合作幫助救治罕病兒童。
現年36歲的梅西，目前效力美國職業足球大聯盟(MLS)邁阿密國際(Inter Miami)，過去在巴塞隆納(FC Barcelona)待了17年，生涯八次獲得足壇年度最高榮譽金球獎(Ballon d'Or)肯定。
蘇富比原本預期梅西的球衣拍賣，能創下球員穿過的運動紀念品拍賣最高價紀錄，但最後並未如願。目前最高紀錄仍是美國職籃前飛人喬丹(Michael Jordan)在1998年NBA決賽開幕戰所穿的球衣，去年在紐約以1010萬元天價落槌。
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