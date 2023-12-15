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新冠病毒最新變體JN.1來襲 聖誕節病例恐增加

編譯盧炯燊／綜合14日電
新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）
新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）

新冠病毒最新變體JN.1已在全球各地快速傳播，美國也難倖免。聯邦疾病防治中心(CDC)表示，隨著年底假期季節的到來，新冠病例再次上升；公衛學者憂心，若依目前的速度傳播，JN.1在聖誕節前後會成為美國新冠病例的主要病株，明年新年伊始釀成新一波疫情

美國新冠病例今年夏季有所上升，到秋季時穩定下來，但最新數據顯示病例再次增加，最近一星期上升了1.2%，同期急診及住院人數也增加了約10%。

隨著天氣變冷以及人們聚在室內過節，病毒追蹤人員預計，未來幾星期的病例會進一步增加。他們尤其密切關注JN.1的快速傳播。

公共衛生官員指出，有關數據低估了目前病毒的傳播情況，因為從廢水中檢測到的病毒含量持續增加，自10月中旬以來，全國廢水病毒含量水平不斷上升，而廢水是病毒感染早期的預警。

CDC的全國廢水追蹤系統顯示，目前全國廢水病毒活動水平被認為「很高」，是五個級別的第四級，僅次於第五級的「非常高」，其中以美國中西部及東北部的廢水病毒含量尤其最高。

負責開發這個系統的CDC科學顧問、流行病學家姬蒂蓮娜(Katelyn Jetelina)表示，廢水實際上是新冠疫情爆發早期的指標，是監測社區病毒傳播的工具之一。

不過專家也認為，民眾毋須過於擔心，這一波新冠疫情與三年前不同，因為大多數人先前受過感染及接種疫苗後，都有一定程度的免疫力。但他們仍建議，感染了新冠的人要採取預防措施，例如在公共場所佩戴口罩。

目前最受關注的最新變體JN.1，其實是BA.2.86變種的新一代，一些病毒專家稱之為「pirola」。

西雅圖弗雷德哈欽森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)病毒學家兼教授布鲁姆(Jesse Bloom)指出，JN.1在全球正在迅速擴大，最先在法國、英國等歐洲國家傳播，現在美國也發現了它。

姬蒂蓮娜認為，若按目前的速度蔓延下去，預料在聖誕節前後，會為美國新冠病例的主要病株，新年前後掀起一波疫情。

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