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中國經濟產能過剩、隱患仍多 習部署明年「穩中求進」

記者陳政錄、賴錦宏／綜合報導
中共總書記習近平出席中央經濟工作會議，指示明年要大力推動新型工業化、人工智慧發展。（新華社）
中共總書記習近平出席中央經濟工作會議，指示明年要大力推動新型工業化、人工智慧發展。（新華社）

今年度中共中央經濟工作會議11至12日在北京舉行，中共總書記習近平出席會議，部署明年經濟工作。會議提到，推動中國經濟回升好轉的困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多等，明年要大力推動新型工業化，發展數位經濟，加速推動人工智慧(AI)發展。同時要有效防範化解重點領域風險，統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。

12日稍早，路透引述消息人士，中央經濟工作會議期間，官方顧問建議明年經濟成長目標(GDP)設定在4.5%至5.5%區間，多數與會者贊成設定在5%左右，與今年持平。

路透報導提到，面對房地產和地方債務危機，加上全球經濟成長放緩和地緣政治緊張局勢，中國經濟一直難以實現疫情後的強勁復甦。這使得市場關注中國領導人2024年將如何處理貨幣、財政和各種產業政策。

新華社報導，習近平在會上全面總結今年經濟工作，部署明年經濟工作。中共政治局另外六名常委均出席。

會議指出，推動經濟回升好轉需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。

但會議也稱，綜合來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升好轉、長期好轉的基本趨勢沒有改變。

就明年經濟工作，會議要求，要堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。要持續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

在科技領域，會議提及，要以科技創新推動產業創新，完善新型舉國體制，實施製造業重點產業鏈高品質發展，大力推動新型工業化，發展數位經濟，加速推動人工智慧發展。

針對防範化解風險，強調要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。

房地產 中共 習近平

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