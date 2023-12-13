葉倫：美通膨受控邁向「軟著陸」 沒出現嚴重經濟衰退

財政部長葉倫12日表示，美國經濟有望實現軟著陸。(美聯社)

勞工部 12日公布報告顯示通膨指標消費者物價指數(CPI)11月上漲0.1%，較去年同期上漲3.1%，通貨膨脹率連續第二個月微降之際，財政部長葉倫 (Janet Yellen)當天在華爾街日報舉辦的「CEO理事會峰會」(CEO Council Summit)上說，美國經濟正朝軟著陸(soft landing)邁進，通膨逐漸受到控制，但沒有出現嚴重經濟衰退。

葉倫指出：「在我看來，軟著陸就是經濟持續成長，勞動市場維持強勁，通貨膨脹開始下降。我相信我們現在就走在這條道路上。」

勞工部最新公布每月統計顯示，通膨維持穩定，今年11月消費者物價指數與一年前同期相比則增加3.1%，今年10月的消費者物價指數則比去年同期增加3.2%。

能源價格下跌2.3%，有助於抑制通膨；其中汽油價格下跌6%，燃料油價格下跌2.7%。受外食價格上漲0.4%的推動，食品價格上漲 0.2%。以年計算，食品上漲2.9%，而能源則下降5.4%。

過去幾個月來，經濟學家熱烈討論美國經濟是否可能出現軟著陸。今年稍早，接受華爾街日報問卷調查的經濟學者普遍認為，美國經濟可能陷入衰退，不過，隨著時間延長，認為美國可能出現經濟衰退的聲浪，變得愈來愈少。

經濟學者出身，曾任聯準會 主席的葉倫說，數據顯示通膨已朝聯準會的2%目標下降，目前看來，通膨降至2%目標之前的最後階段，美國民眾不至於過得太痛苦。

她表示，通膨趨緩的意義重大，「以我們目前發展途徑來看，我看不到任何理由通膨不會逐漸降低，到達聯準會預期的目標」。她說：「我個人並沒有看到任何理由，足以顯示最後一哩路將是特別艱難的。」

葉倫表示，美國民眾並未預期通膨將會持續不退，如此心理讓美國經濟得以讓物價上漲放慢速度。先前幾次通膨高漲期間，由於美國民眾預期物價將進一步走高，迫使聯準會維持足以導致職缺流失的高利率，只會了讓通膨得以冷卻。

目前利息5.25%至5.5%間，處於22年來高點，通膨下降聯準會是否將開始降息？葉倫不願評論，僅表示通膨降低代表實質利率(real interest rates)上升。