我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

雷蒙多：追查華為晶片突破 將採「強有力」行動保護美

編譯季晶晶／綜合報導
商務部長雷蒙多。（美聯社）
商務部長雷蒙多。（美聯社）

針對美國如何因應中國近期在晶片製造取得突破，尤其是華為自行打造5G手機晶片，商務部長雷蒙多周11日接受彭博新聞訪問時表示，美方將盡可能採取「強有力」行動來維護國家安全。

在此同時，商務部11日宣布，國防承包商BAE System將獲得依施行的「晶片法」撥出的第一筆聯邦補助款。來美設廠的台積電至少要等到明年初。 

BAE System可望收到3500萬美元，以便將F-15和F-35戰機、衛星和其他國防系統使用的一種晶片，在國內增產到四倍。

雷蒙多說，「每當看到令人擔憂的事情，我們都會大力調查」；並強調相關事態發展「令人深感擔憂」。

商務部長雷蒙多11日在新罕布夏納舒厄出席BAE System的一場活動時說， 美國依賴亞洲少數幾個國家提供晶片，包括用於軍事系統的技術，已達「危險」程度。

未來幾個月內，拜登政府預計將宣布對英特爾、台積電、三星等公司營運的大型半導體製造設施，提供更大規模的補助。雷蒙多說，未來一年將宣布10或12筆補助，有些價值數十億美元，另一些價值數千萬美元。對最先進晶片製造設施的補助可能在2024年最初幾個月公布。 

共和黨正向雷蒙多施壓，稱中芯生產的晶片明顯違反了美國對華為的制裁，並敦促拜登政府完全切斷華為、中芯與美國供應商的聯繫。雷蒙多不願證實正式調查正在進行，僅透露商務部的工業和安全局表示正在調查驅動華為智慧手機的「所謂」7奈米晶片。

她在罕布夏州時表示，「調查需要時間。我們需要它站得住腳。我們需要收集資訊。所以在這個時點，我會說的是，這令人擔憂，我們將在可能的範圍內採取一切最強有力的行動來保護美國。」

彭博新聞10月報導，中芯為華為生產的晶片，是使用艾司摩爾浸潤式深紫外光(DUV)設備製造搭配其他公司的工具所造。被問及美國是否正在與荷蘭協作調查中芯，雷蒙多再次拒絕證實相關調查正在進行。

晶片 雷蒙多 華為

上一則

中國經濟產能過剩、隱患仍多 習部署明年「穩中求進」

下一則

通膨降低民眾有感 消費者情緒指數升至69.4

延伸閱讀

近平、小平分不清楚？拜登「口誤影片」在美中社群瘋傳

近平、小平分不清楚？拜登「口誤影片」在美中社群瘋傳
商務部官員：質疑華為7奈米晶片的量產能力與性能

商務部官員：質疑華為7奈米晶片的量產能力與性能
民調：2024恐重演川拜廝殺 若加入第3人不利拜登

民調：2024恐重演川拜廝殺 若加入第3人不利拜登
拜登：以色列無差別轟炸加薩 正在流失全球支持

拜登：以色列無差別轟炸加薩 正在流失全球支持

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
南佛州大學化學系博士生李旭明涉嫌在鄰居門口放毒，已被遞解回中國。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

2023-12-07 12:34
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
賓州大學校長馬季爾(右)與哈佛大學校長蓋伊，5日在眾院出席有關校園內反猶太言論等處理措施，發言內容遭到眾議員批評。馬季爾9日宣布辭職。(美聯社)

3名校校長眾院作證 證詞皆由紐約著名律師事務所準備

2023-12-10 08:32
前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)。（路透）

海理社安金、紅藍卡改革政見獲共和黨重量級金主認可

2023-12-05 11:40

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜