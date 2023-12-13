買梅西＝買地產 投資集團出價58億收購梅西百貨

梅西百貨擁有大批房地產，投資集團提出58億元收購案後，股價11日大漲。（路透）

根據華爾街日報(WSJ)報導，有投資 集團看中梅西百貨 (Macy's)擁有的大批房地產 ，提出58億元收購案。消息傳出，梅西股價11日大漲，收盤價來到20.77元，單日市值增加逾9億2600萬元。

梅西百貨在全國有738間分店，其中自營店超過300間，等於坐擁大批價值不菲的房地產，因此兩家投資集團Arkhouse Management和Brigade Capital Management於本月初，提交一份價值58億元收購案，預計以每股21元價格，收購梅西股票，比10日收盤價溢價約32%。

據了解，Arkhouse主力業務是投資房地產，過去曾經收購辦公大樓開發商Columbia Property Trust以及房地產投資管理公司Preferred Apartment Communities；至於Brigade Capital Management則專注於零售業投資，包括潘尼(J.C. Penney)、西爾斯(Sears)和Neiman Marcus等百貨公司。

根據分析公司「全球數據」(GlobalData)總經理、零售分析師桑德斯(Neil Saunders)預估，梅西百貨擁有的房地產價值約60億元，高於目前約48億元市值，並強調「當你審查梅西百貨市值時，就會發現房地產正是該公司的寶石。」

不過隨著消費習慣逐漸轉向折扣店和各種電商平台後，桑德斯透露，梅西百貨零售業陷入「多年來長期業績欠佳」困境，今年前九個月銷售淨額(Net sales)減少7.7%、約149億7000萬元，相較於2019年同期162億2000萬元，獲利減少22%、僅有1億7500萬元。

據了解，過去曾有股東要求梅西百貨出售名下房地產或出租，以便輕鬆坐收利潤，但經營者強烈反對。

不過梅西仍出售舊金山一家分店，並選擇和房地產業者合作，以提升經營價值；並計畫在曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)旗艦店，加蓋一棟辦公大樓，估計光是先鋒廣場即占梅西百貨房地產資產總值五分之一。

梅西百貨目前仍是全球最大規模的連鎖百貨公司，旗下員工達9萬4000人，桑德斯表示：「我們重視梅西的管理階層，因為他們至少還是全力以零售業身分來經營業務。」雖然出售房地產可以立即出現短期利潤，但從長遠來看，將使得梅西處於競爭劣勢：「品牌會進一步快速衰弱。」