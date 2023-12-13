MLB／7億天價合約 球星大谷翔平為何要求「延遲付款」?

美國職棒大聯盟(MLB)日籍球星大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下10年7億元的天價合約後，他提出「延遲支薪」獨特作法，使得他在未來10年賽季收入為每年200萬元，可能比部分新秀還低。（路透）

美國職棒大聯盟(MLB )日籍球星大谷翔平 (Shohei Ohtani)11日晚與洛杉磯道奇 隊正式簽下10年7億元的天價合約，但因大谷提出了「延遲支薪」獨特作法，他暫時不會成為美國收入最高運動員；事實上，這位簽下棒球史上最貴合約的超級球星，未來十年賽季收入為每年200萬元，可能比部分新秀還低。

現年29歲的大谷翔平9日與道奇隊達成總計7億元天價合約，打破北美運動史最高紀錄；但據雙方最後敲定、由大谷提議的延遲支薪空前結構，接下來十年，大谷每個賽季獲得200萬元收入；然後道奇隊會在2034年至2043年支付大谷6.8億元；亦即，道奇隊的「尾款」將一路付到大谷49歲生日那一年。

新版的大聯盟勞資協議並未限定延遲支付的比率，大谷自己想替新東家省錢的建議，原本甚至想全部延遲支付，因卡在最低薪資，而把合約的97％金額延遲支付。大谷開始還奇想：「可以把我的薪水全部延遲支付嗎？」

根據合約，大谷不會就延期支薪收取利息，再加上通貨膨脹等因素，讓他總價7億元合約，約為現今幣值的4億6000萬元。球員陣營人士透露，大谷提出這種獨特結構，旨在減輕球隊工資負擔，讓球隊可再簽下更多好球員，更快坐上冠軍寶座。

了解談判的人士透露，延期收款也將為大谷本人帶來稅收優惠；頭十年，他將在加州和道奇隊打球的其他州繳納年薪200萬元州所得稅，等他開始收取6800萬元年薪時，或可居住在佛州這類沒有所得稅的地方或搬回日本避稅。

此外，根據MLB奢侈稅規則，此合約也將對道奇隊工資產生影響。該規則根據球員實領年薪(在本例中為200萬元)和交易當前價值(約4400萬元)來計算平均年薪；因此，此案雖創下道奇隊支付奢侈稅工資總額4600萬元年平均紀錄，但比起每年支付大谷全額工資7000萬元，影響已大幅減低。

延遲支薪在棒球界並非首例，先發投手馬薛則(Max Scherzer)2015年與華盛頓國民隊簽下的2億1000萬元合約，就只先收一半；但大谷延遲收款的合約，遠遠超過此水平。

按目前情況，大谷在2024年賽季開始為道奇隊效力時，收入將低於大都會隊(Mets)內野手溫多(Joey Wendle)、西雅圖中繼投手穆紐茲Andrés Muñoz和雙城隊(Twins)投手多布納克(Randy Dobnak)。