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COP28協議草案不見「淘汰」化石燃料 12日閉幕協議未定

特派記者林奐成／綜合報導
環保維權人士11日在COP28大會上抗議沒有結束使用化石燃料，仍將繼續危害氣候，斷送未來。(美聯社)
環保維權人士11日在COP28大會上抗議沒有結束使用化石燃料，仍將繼續危害氣候，斷送未來。(美聯社)

在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)的大會主席賈柏(Sultan Al Jaber)，11日提出新的氣候協議草案，內容呼籲減少生產和消耗化石燃料，但不再提及擬「逐步淘汰」化石燃料，不過仍待最終決議定案。

美聯社報導，在賈柏領導下準備的這份文件，於峰會落幕前一天公布。賈柏也是阿布達比國家石油公司執行長。草案中呼籲「以公正、有序且公平合理的方式」來減少消耗和生產化石燃料，「藉以在2050年之前或左右達成淨零」。

COP28大會主席賈柏11日主持會議提出新的氣候協議草案，內容呼籲減少生產和消耗...
COP28大會主席賈柏11日主持會議提出新的氣候協議草案，內容呼籲減少生產和消耗化石燃料，但環保組織極為不滿。(美聯社)

非政府組織「全球公民」(Global Citizen)副主席羅德爾(Friederike Roder)認為，「逐步減量」還不夠，協議內文「應該明確要求逐步淘汰所有化石燃料」，且「必須擴及燃煤之外，不僅限於能源產業，而是遍及經濟整體」。

原本超過100個國家表示支持逐步「淘汰」化石燃料，但石油輸出國家組織(OPEC)日前致函多國，主張反對協議文本中任何針對化石燃料、而非溫室氣體排放量的提案。

氣候行動倡議者、低窪島國與歐洲聯盟(EU)一直敦促加入「逐步淘汰」這一用語國際媒體報導，許多國家於談判過程中，希望最終決議採用「逐步減少」或「有秩序地減少」等折衷用詞。

COP28最終決議文，表定杜拜時間12日出爐，各國代表就協議草案進行磋商，「淘汰...
COP28最終決議文，表定杜拜時間12日出爐，各國代表就協議草案進行磋商，「淘汰化石燃料」能否寫進決議文，仍是最大爭議點。(特派記者林奐成／攝影)

目前各談判會場，各國代表正在不同會議室，就不同議題的協議草案進行磋商，包含「化石燃料」議題協商。一名不具名的沙烏地阿拉伯談判代表透露，各國討論重點為化石燃料議題的「實行路徑」，他舉例，有些國家主張由各國自主決定，其他國家則主張應擴大成全球規模。

至於峰會能否準時在12日閉幕日達成協議？這名談判代表坦言，「我沒有答案」。

石油 聯合國 沙烏地阿拉伯

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