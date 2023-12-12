COP28不再提及淘汰化石燃料 環保派炸鍋 高爾轟失敗

維護地球免於毀滅的前美國副總統高爾，不滿化石燃料未能被逐步淘汰，直言COP28形同失敗。(美聯社)

政治新聞媒體Politico報導，第28屆聯合國氣候變遷會議(COP28)11日提出新的氣候協議草案，呼籲減少生產與消耗化石燃料並不再提及「逐步淘汰」(phase out)化石燃料，引發環保人士不滿，前副總統高爾(Al Gore)公開痛批COP28徹底失敗，同時美國環保特使柯瑞 (John Kerry)也暗指不該在盛產石油 的杜拜舉行氣候會議。

COP28提出的氣候協議草案內容，刻意迴避歐盟、美國和太平洋島嶼國家提出「逐步淘汰」化石燃料的訴求，引發場外環保人士抗議：「這些內容根本就是胡扯。」

高爾也發表聲明，指稱COP28瀕臨徹底失敗邊緣：「世界迫切需要盡快淘汰化石燃料，但這份諂媚的草案逐字逐句讀起來，彷彿像是為石油輸出國組織(OPEC)量身打造，情況比大家擔心的更糟糕。」

而且前一天高爾接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，直接點名阿布達比國家石油公司(ADNOC)執行長賈柏(Sultan Al Jaber)與大會有「直接利益衝突」，痛批「任命全球最大且最不負責任的石油公司執行長擔任大會主席。」

不過高爾話鋒一轉表示：「這讓大家意識到情況多麼荒謬，我認為如果多數國家堅持自己的信念，並要求淘汰化石燃料，我們就有可能看到令人驚訝的好結果。」

Politico報導同時指出，美國氣候特使柯瑞11日深夜在一場閉門會議表示，該草案「在迫切需要向綠能 過渡期與逐步淘汰化石燃料方面，確實沒有達到本屆大會的期望」，暗指根本就不該在杜拜舉辦氣候會議。

國務院發言人霍頓(Chad Houghton)公布聲明表示：「我們感謝許多人為制定這份草案做出的努力，該草案旨在平衡各種利益。」並強調針對化石燃料方面的措辭需要改進，以「確保大會取得強而有力的成果」。

另外包括中國和印度等國家代表則表示，他們不會接受任何提議「逐步淘汰」或「逐步減少」(phase-down)的特定措辭。