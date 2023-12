金球獎入圍名單出爐 「芭比」9項最風光、「奧本海默」8項緊追

瑪格蘿比(右)、萊恩葛斯林主演「芭比」雙雙入圍金球獎。(華納兄弟提供)

第81屆金球獎11日公布電影類、電視類入圍 名單,今夏票房亮麗的兩部大片,「芭比 」(Barbie)人圍九項、「奧本海默 」(Oppenheimer)入圍八項,兩部賣座大片將在金球獎頒獎典禮再度對決。金球獎一向被喻為「奧斯卡前哨站」。

「芭比」除了獲得最佳音樂/喜劇電影、最佳導演、最佳女主角瑪格蘿比(Margot Robbie)以及最佳男配角萊恩葛斯林(Ryan Gosling)。在歌曲方面就入圍三首,就連萊恩葛斯林所唱的搞笑歌曲「I'm Just Ken」也順利入圍。

「奧本海默」除了最佳劇情類電影、導演、配樂;三名演員入圍,分別為席尼墨菲(Cillian Murphy)、小勞勃道尼(Robert Downey Jr.) 以及艾蜜莉布朗特(Emily Blunt),加上其他入圍共八項。

「奧本海默」笑傲今年金球獎。(UIP提供)

小勞勃道尼以「奧本海默」入圍金球獎。(UIP提供)

今年拿下威尼斯影展金獅獎的「可憐的東西」(Poor Things),同樣是今年最重要的電影之一,入圍七項大獎暫居第三,導演尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)、女主角艾瑪史東(Emma Stone)以及兩位男配角威廉達佛(Willem Dafoe)、馬克魯法洛(Mark Ruffalo)均入圍。

「可憐的東西」入圍七項是金球獎入圍第三名。(探照燈影業提供)

由馬丁‧史柯西斯(Martin Scorsese)執導的「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)也入圍七項大獎。

近期熱賣電影「旺卡」(Wonka)也讓提摩西查勒梅(Timothée Chalamet)入圍音樂喜劇類影帝。

值得關注的是,法國電影「墜惡真相」(Anatomy of a Fall)以法語片之姿入圍四項大獎,包括最佳劇情類電影、最佳女主角,但可惜法國未推派該片提名奧斯卡獎,而以「火上鍋」(The Taste of Things),「墜惡真相」屆時會在奧斯卡引起什麼效應,也值得期待。

其餘電影還有先前就備受好評的獨立製片「夢想集中營」(The Zone of Interest)、「保留者」(The Holdovers)、「美國小說」(American Fiction)以及「之前的我們」(Past Lives),同樣入圍不少獎項。

宮崎駿執導「蒼鷺與少年」(The Boy and the Heron)甫在北美奪下票房冠軍佳績,又再度入圍金球獎最佳動畫片,另外還有新海誠電影「鈴芽之旅」(Suzume)也順利入圍,「蒼鷺與少年」今年聲勢正旺,已被外界認為與「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)並列最有可能拿下今年奧斯卡獎最佳動畫片的強力對手。

「蒼鷺與少年」全球熱賣,並入圍金球獎最佳動畫片。(甲上娛樂提供)

以下為金球獎電影類獎項主要入圍名單

●最佳劇情類電影

墜惡真相

花月殺手

大師風華:真愛樂章(Maestro)

奧本海默

之前的我們

夢想集中營

●最佳音樂或喜劇電影

Air

美國小說(暫譯)

芭比

保留者(暫譯)

五月的你,十二月的她(May December)

可憐的東西

●最佳導演

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)「大師風華:真愛樂章」

葛蕾塔潔薇(Greta Gerwig)「芭比」

尤格藍西莫「可憐的東西」

克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)「奧本海默」

馬丁史柯西斯「花月殺手」

宋席琳(Celine Song)「之前的我們」

●最佳劇情類電影男主角

布萊德利庫柏「大師風華:真愛樂章」

席尼墨菲「奧本海默」

李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)「花月殺手」

科爾曼多明哥(Colman Domingo)「魯斯汀」(Rustin)

安德魯史考特(Andrew Scott)「親愛的陌生人」(All of Us Strangers)

貝瑞柯根(Barry Keoghan)「薩特本」(Saltburn)

●最佳劇情類電影女主角

莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)「花月殺手」

凱莉穆里根(Carey Mulligan)「大師風華:真愛樂章」

桑德拉惠勒(Sandra Huller)「墜惡真相」

安奈特班寧(Annette Bening)「泳不放棄」(Nyad)

葛莉塔‧李(Greta Lee)「之前的我們」

卡莉史派妮(Cailee Spaeny)「普莉西拉」(Priscilla)

●最佳音樂或喜劇男主角

尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage)「夢行者保羅」(Dream Scenario)

提摩西查勒梅「旺卡」

麥特戴蒙(Matt Damon)「Air」

保羅吉爾麥提(Paul Giamatti)「保留者」(暫譯)

瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)「寶可噩夢」(Beau Is Afraid)

傑佛瑞懷特(Jeffrey Wright)「美國小說」(暫譯)

●最佳音樂或喜劇類女主角

范塔莎巴里諾(Fantasia Barrino)「紫色姐妹花」(The Color Purple)

珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)「珍愛硬起來」(No Hard Feelings)

娜塔莉波曼(Natalie Portman)「五月的你,十二月的她」

阿爾瑪波伊斯(Alma Poysti)「落葉」(Fallen Leaves)

瑪格蘿比「芭比」

艾瑪史東「可憐的東西」

●電影類最佳男配角

威廉達佛「可憐的東西」

馬克魯法洛「可憐的東西」

勞勃狄尼洛(Robert De Niro)「花月殺手」

小勞勃道尼「奧本海默」

萊恩葛斯林「芭比」

查爾斯梅爾頓(Charles Melton)「五月的你,十二月的她」

●最佳電影類女配角

艾蜜莉布朗特「奧本海默」

丹妮爾布魯克斯(Danielle Brooks)「紫色姐妹花」

茱蒂佛斯特(Jodie Foster)「泳不放棄」

茱莉安摩爾(Julianne Moore)「五月的你,十二月的她」

蘿莎蒙派克(Rosamund Pike)「薩特本」

達芬喬伊藍道夫(Da’Vine Joy Randolph)「保留者」(暫譯)

●最佳電影劇本

葛蕾塔潔薇、諾亞包姆巴赫(Noah Baumbach)「芭比」

東尼麥克納馬拉(Tony McNamara)「可憐的東西」

克里斯多福諾蘭「奧本海默」

艾瑞克羅斯(Eric R. Roth)、馬丁史柯西斯「花月殺手」

宋席琳「之前的我們」

賈斯汀泰瑞特(Justine Triet)、阿瑟哈拉里(Arthur Harari)「墜惡真相」

●最佳電影原創配樂

可憐的東西

奧本海默

久石讓(Joe Hisaishi)「蒼鷺與少年」

夢想集中營

蜘蛛人:穿越新宇宙

花月殺手

●最佳非英語電影

墜惡真相

落葉

少年的漂浪旅程(Io capitano)

之前的我們

絕境盟約(Society of the Snow)

夢想集中營

●最佳原創電影歌曲

Addicted to Romance「She Came to Me」

Dance the Night「芭比」

I’m Just Ken「芭比」

What Was I Made For?「芭比」

Peaches「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)

Road to Freedom「魯斯汀」

●最佳動畫長片

蒼鷺與少年

元素方城市(Elemental)

蜘蛛人:穿越新宇宙

超級瑪利歐兄弟電影版

鈴芽之旅

星願(Wish)

●票房傑出成就獎

芭比

星際異攻隊3(Guardians of the Galaxy Vol. 3)

捍衛任務4(John Wick: Chapter 4)

不可能的任務:致命清算 第一章(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)

奧本海默

蜘蛛人:穿越新宇宙

泰勒絲:時代巡迴演唱會(Taylor Swift: The Eras Tour)

超級瑪利歐兄弟電影版