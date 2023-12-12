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金球獎入圍名單出爐 「芭比」9項最風光、「奧本海默」8項緊追

記者陳建嘉／綜合報導
瑪格蘿比(右)、萊恩葛斯林主演「芭比」雙雙入圍金球獎。(華納兄弟提供)
瑪格蘿比(右)、萊恩葛斯林主演「芭比」雙雙入圍金球獎。(華納兄弟提供)

第81屆金球獎11日公布電影類、電視類入圍名單，今夏票房亮麗的兩部大片，「芭比」(Barbie)人圍九項、「奧本海默」(Oppenheimer)入圍八項，兩部賣座大片將在金球獎頒獎典禮再度對決。金球獎一向被喻為「奧斯卡前哨站」。

「芭比」除了獲得最佳音樂／喜劇電影、最佳導演、最佳女主角瑪格蘿比(Margot Robbie)以及最佳男配角萊恩葛斯林(Ryan Gosling)。在歌曲方面就入圍三首，就連萊恩葛斯林所唱的搞笑歌曲「I'm Just Ken」也順利入圍。

「奧本海默」除了最佳劇情類電影、導演、配樂；三名演員入圍，分別為席尼墨菲(Cillian Murphy)、小勞勃道尼(Robert Downey Jr.) 以及艾蜜莉布朗特(Emily Blunt)，加上其他入圍共八項。

「奧本海默」笑傲今年金球獎。(UIP提供)
「奧本海默」笑傲今年金球獎。(UIP提供)

小勞勃道尼以「奧本海默」入圍金球獎。(UIP提供)
小勞勃道尼以「奧本海默」入圍金球獎。(UIP提供)

今年拿下威尼斯影展金獅獎的「可憐的東西」(Poor Things)，同樣是今年最重要的電影之一，入圍七項大獎暫居第三，導演尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)、女主角艾瑪史東(Emma Stone)以及兩位男配角威廉達佛(Willem Dafoe)、馬克魯法洛(Mark Ruffalo)均入圍。

「可憐的東西」入圍七項是金球獎入圍第三名。(探照燈影業提供)
「可憐的東西」入圍七項是金球獎入圍第三名。(探照燈影業提供)

由馬丁‧史柯西斯(Martin Scorsese)執導的「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)也入圍七項大獎。

近期熱賣電影「旺卡」(Wonka)也讓提摩西查勒梅(Timothée Chalamet)入圍音樂喜劇類影帝。

值得關注的是，法國電影「墜惡真相」(Anatomy of a Fall)以法語片之姿入圍四項大獎，包括最佳劇情類電影、最佳女主角，但可惜法國未推派該片提名奧斯卡獎，而以「火上鍋」(The Taste of Things)，「墜惡真相」屆時會在奧斯卡引起什麼效應，也值得期待。

其餘電影還有先前就備受好評的獨立製片「夢想集中營」(The Zone of Interest)、「保留者」(The Holdovers)、「美國小說」(American Fiction)以及「之前的我們」(Past Lives)，同樣入圍不少獎項。

宮崎駿執導「蒼鷺與少年」(The Boy and the Heron)甫在北美奪下票房冠軍佳績，又再度入圍金球獎最佳動畫片，另外還有新海誠電影「鈴芽之旅」(Suzume)也順利入圍，「蒼鷺與少年」今年聲勢正旺，已被外界認為與「蜘蛛人：穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)並列最有可能拿下今年奧斯卡獎最佳動畫片的強力對手。

「蒼鷺與少年」全球熱賣，並入圍金球獎最佳動畫片。(甲上娛樂提供)
「蒼鷺與少年」全球熱賣，並入圍金球獎最佳動畫片。(甲上娛樂提供)

以下為金球獎電影類獎項主要入圍名單

●最佳劇情類電影

墜惡真相

花月殺手

大師風華：真愛樂章(Maestro)

奧本海默

之前的我們

夢想集中營

●最佳音樂或喜劇電影

Air

美國小說(暫譯)

芭比

保留者(暫譯)

五月的你，十二月的她(May December)

可憐的東西

●最佳導演

布萊德利庫柏(Bradley Cooper)「大師風華：真愛樂章」

葛蕾塔潔薇(Greta Gerwig)「芭比」

尤格藍西莫「可憐的東西」

克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)「奧本海默」

馬丁史柯西斯「花月殺手」

宋席琳(Celine Song)「之前的我們」

●最佳劇情類電影男主角

布萊德利庫柏「大師風華：真愛樂章」

席尼墨菲「奧本海默」

李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)「花月殺手」

科爾曼多明哥(Colman Domingo)「魯斯汀」(Rustin)

安德魯史考特(Andrew Scott)「親愛的陌生人」(All of Us Strangers)

貝瑞柯根(Barry Keoghan)「薩特本」(Saltburn)

●最佳劇情類電影女主角

莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)「花月殺手」

凱莉穆里根(Carey Mulligan)「大師風華：真愛樂章」

桑德拉惠勒(Sandra Huller)「墜惡真相」

安奈特班寧(Annette Bening)「泳不放棄」(Nyad)

葛莉塔‧李(Greta Lee)「之前的我們」

卡莉史派妮(Cailee Spaeny)「普莉西拉」(Priscilla)

●最佳音樂或喜劇男主角

尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage)「夢行者保羅」(Dream Scenario)

提摩西查勒梅「旺卡」

麥特戴蒙(Matt Damon)「Air」

保羅吉爾麥提(Paul Giamatti)「保留者」(暫譯)

瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)「寶可噩夢」(Beau Is Afraid)

傑佛瑞懷特(Jeffrey Wright)「美國小說」(暫譯)

●最佳音樂或喜劇類女主角

范塔莎巴里諾(Fantasia Barrino)「紫色姐妹花」(The Color Purple)

珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)「珍愛硬起來」(No Hard Feelings)

娜塔莉波曼(Natalie Portman)「五月的你，十二月的她」

阿爾瑪波伊斯(Alma Poysti)「落葉」(Fallen Leaves)

瑪格蘿比「芭比」

艾瑪史東「可憐的東西」

●電影類最佳男配角

威廉達佛「可憐的東西」

馬克魯法洛「可憐的東西」

勞勃狄尼洛(Robert De Niro)「花月殺手」

小勞勃道尼「奧本海默」

萊恩葛斯林「芭比」

查爾斯梅爾頓(Charles Melton)「五月的你，十二月的她」

●最佳電影類女配角

艾蜜莉布朗特「奧本海默」

丹妮爾布魯克斯(Danielle Brooks)「紫色姐妹花」

茱蒂佛斯特(Jodie Foster)「泳不放棄」

茱莉安摩爾(Julianne Moore)「五月的你，十二月的她」

蘿莎蒙派克(Rosamund Pike)「薩特本」

達芬喬伊藍道夫(Da’Vine Joy Randolph)「保留者」(暫譯)

●最佳電影劇本

葛蕾塔潔薇、諾亞包姆巴赫(Noah Baumbach)「芭比」

東尼麥克納馬拉(Tony McNamara)「可憐的東西」

克里斯多福諾蘭「奧本海默」

艾瑞克羅斯(Eric R. Roth)、馬丁史柯西斯「花月殺手」

宋席琳「之前的我們」

賈斯汀泰瑞特(Justine Triet)、阿瑟哈拉里(Arthur Harari)「墜惡真相」

●最佳電影原創配樂

可憐的東西

奧本海默

久石讓(Joe Hisaishi)「蒼鷺與少年」

夢想集中營

蜘蛛人：穿越新宇宙

花月殺手

●最佳非英語電影

墜惡真相

落葉

少年的漂浪旅程(Io capitano)

之前的我們

絕境盟約(Society of the Snow)

夢想集中營

●最佳原創電影歌曲

Addicted to Romance「She Came to Me」

Dance the Night「芭比」

I’m Just Ken「芭比」

What Was I Made For?「芭比」

Peaches「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)

Road to Freedom「魯斯汀」

●最佳動畫長片

蒼鷺與少年

元素方城市(Elemental)

蜘蛛人：穿越新宇宙

超級瑪利歐兄弟電影版

鈴芽之旅

星願(Wish)

●票房傑出成就獎

芭比

星際異攻隊3(Guardians of the Galaxy Vol. 3)

捍衛任務4(John Wick: Chapter 4)

不可能的任務：致命清算 第一章(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)

奧本海默

蜘蛛人：穿越新宇宙

泰勒絲：時代巡迴演唱會(Taylor Swift: The Eras Tour)

超級瑪利歐兄弟電影版

入圍 芭比 奧本海默

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