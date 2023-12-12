金球獎入圍名單出爐 「芭比」9項最風光、「奧本海默」8項緊追
第81屆金球獎11日公布電影類、電視類入圍名單，今夏票房亮麗的兩部大片，「芭比」(Barbie)人圍九項、「奧本海默」(Oppenheimer)入圍八項，兩部賣座大片將在金球獎頒獎典禮再度對決。金球獎一向被喻為「奧斯卡前哨站」。
「芭比」除了獲得最佳音樂／喜劇電影、最佳導演、最佳女主角瑪格蘿比(Margot Robbie)以及最佳男配角萊恩葛斯林(Ryan Gosling)。在歌曲方面就入圍三首，就連萊恩葛斯林所唱的搞笑歌曲「I'm Just Ken」也順利入圍。
「奧本海默」除了最佳劇情類電影、導演、配樂；三名演員入圍，分別為席尼墨菲(Cillian Murphy)、小勞勃道尼(Robert Downey Jr.) 以及艾蜜莉布朗特(Emily Blunt)，加上其他入圍共八項。
今年拿下威尼斯影展金獅獎的「可憐的東西」(Poor Things)，同樣是今年最重要的電影之一，入圍七項大獎暫居第三，導演尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)、女主角艾瑪史東(Emma Stone)以及兩位男配角威廉達佛(Willem Dafoe)、馬克魯法洛(Mark Ruffalo)均入圍。
由馬丁‧史柯西斯(Martin Scorsese)執導的「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)也入圍七項大獎。
近期熱賣電影「旺卡」(Wonka)也讓提摩西查勒梅(Timothée Chalamet)入圍音樂喜劇類影帝。
值得關注的是，法國電影「墜惡真相」(Anatomy of a Fall)以法語片之姿入圍四項大獎，包括最佳劇情類電影、最佳女主角，但可惜法國未推派該片提名奧斯卡獎，而以「火上鍋」(The Taste of Things)，「墜惡真相」屆時會在奧斯卡引起什麼效應，也值得期待。
其餘電影還有先前就備受好評的獨立製片「夢想集中營」(The Zone of Interest)、「保留者」(The Holdovers)、「美國小說」(American Fiction)以及「之前的我們」(Past Lives)，同樣入圍不少獎項。
宮崎駿執導「蒼鷺與少年」(The Boy and the Heron)甫在北美奪下票房冠軍佳績，又再度入圍金球獎最佳動畫片，另外還有新海誠電影「鈴芽之旅」(Suzume)也順利入圍，「蒼鷺與少年」今年聲勢正旺，已被外界認為與「蜘蛛人：穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)並列最有可能拿下今年奧斯卡獎最佳動畫片的強力對手。
以下為金球獎電影類獎項主要入圍名單
●最佳劇情類電影
墜惡真相
花月殺手
大師風華：真愛樂章(Maestro)
奧本海默
之前的我們
夢想集中營
●最佳音樂或喜劇電影
Air
美國小說(暫譯)
芭比
保留者(暫譯)
五月的你，十二月的她(May December)
可憐的東西
●最佳導演
布萊德利庫柏(Bradley Cooper)「大師風華：真愛樂章」
葛蕾塔潔薇(Greta Gerwig)「芭比」
尤格藍西莫「可憐的東西」
克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)「奧本海默」
馬丁史柯西斯「花月殺手」
宋席琳(Celine Song)「之前的我們」
●最佳劇情類電影男主角
布萊德利庫柏「大師風華：真愛樂章」
席尼墨菲「奧本海默」
李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)「花月殺手」
科爾曼多明哥(Colman Domingo)「魯斯汀」(Rustin)
安德魯史考特(Andrew Scott)「親愛的陌生人」(All of Us Strangers)
貝瑞柯根(Barry Keoghan)「薩特本」(Saltburn)
●最佳劇情類電影女主角
莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)「花月殺手」
凱莉穆里根(Carey Mulligan)「大師風華：真愛樂章」
桑德拉惠勒(Sandra Huller)「墜惡真相」
安奈特班寧(Annette Bening)「泳不放棄」(Nyad)
葛莉塔‧李(Greta Lee)「之前的我們」
卡莉史派妮(Cailee Spaeny)「普莉西拉」(Priscilla)
●最佳音樂或喜劇男主角
尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage)「夢行者保羅」(Dream Scenario)
提摩西查勒梅「旺卡」
麥特戴蒙(Matt Damon)「Air」
保羅吉爾麥提(Paul Giamatti)「保留者」(暫譯)
瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)「寶可噩夢」(Beau Is Afraid)
傑佛瑞懷特(Jeffrey Wright)「美國小說」(暫譯)
●最佳音樂或喜劇類女主角
范塔莎巴里諾(Fantasia Barrino)「紫色姐妹花」(The Color Purple)
珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)「珍愛硬起來」(No Hard Feelings)
娜塔莉波曼(Natalie Portman)「五月的你，十二月的她」
阿爾瑪波伊斯(Alma Poysti)「落葉」(Fallen Leaves)
瑪格蘿比「芭比」
艾瑪史東「可憐的東西」
●電影類最佳男配角
威廉達佛「可憐的東西」
馬克魯法洛「可憐的東西」
勞勃狄尼洛(Robert De Niro)「花月殺手」
小勞勃道尼「奧本海默」
萊恩葛斯林「芭比」
查爾斯梅爾頓(Charles Melton)「五月的你，十二月的她」
●最佳電影類女配角
艾蜜莉布朗特「奧本海默」
丹妮爾布魯克斯(Danielle Brooks)「紫色姐妹花」
茱蒂佛斯特(Jodie Foster)「泳不放棄」
茱莉安摩爾(Julianne Moore)「五月的你，十二月的她」
蘿莎蒙派克(Rosamund Pike)「薩特本」
達芬喬伊藍道夫(Da’Vine Joy Randolph)「保留者」(暫譯)
●最佳電影劇本
葛蕾塔潔薇、諾亞包姆巴赫(Noah Baumbach)「芭比」
東尼麥克納馬拉(Tony McNamara)「可憐的東西」
克里斯多福諾蘭「奧本海默」
艾瑞克羅斯(Eric R. Roth)、馬丁史柯西斯「花月殺手」
宋席琳「之前的我們」
賈斯汀泰瑞特(Justine Triet)、阿瑟哈拉里(Arthur Harari)「墜惡真相」
●最佳電影原創配樂
可憐的東西
奧本海默
久石讓(Joe Hisaishi)「蒼鷺與少年」
夢想集中營
蜘蛛人：穿越新宇宙
花月殺手
●最佳非英語電影
墜惡真相
落葉
少年的漂浪旅程(Io capitano)
之前的我們
絕境盟約(Society of the Snow)
夢想集中營
●最佳原創電影歌曲
Addicted to Romance「She Came to Me」
Dance the Night「芭比」
I’m Just Ken「芭比」
What Was I Made For?「芭比」
Peaches「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)
Road to Freedom「魯斯汀」
●最佳動畫長片
蒼鷺與少年
元素方城市(Elemental)
蜘蛛人：穿越新宇宙
超級瑪利歐兄弟電影版
鈴芽之旅
星願(Wish)
●票房傑出成就獎
芭比
星際異攻隊3(Guardians of the Galaxy Vol. 3)
捍衛任務4(John Wick: Chapter 4)
不可能的任務：致命清算 第一章(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)
奧本海默
蜘蛛人：穿越新宇宙
泰勒絲：時代巡迴演唱會(Taylor Swift: The Eras Tour)
超級瑪利歐兄弟電影版
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