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馬季爾黯然請辭 CNN分析「4關鍵時刻」處理失當

編譯潘勛／綜合10日電
賓州大學校長馬季爾5日出席眾院聽證會。（美聯社）
賓州大學校長馬季爾5日出席眾院聽證會。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，馬季爾(Liz Magill)20個月前出任有近300年校史的賓州大學校長時，堪稱成為學術界「皇室成員」，但9日她卻黯然下台；她資履歷金光耀眼，但並未給予她該有的技巧，應付近代史上最嚴肅的校園危機之一，有四起重大事件，最後讓她蒙羞下台。

關鍵1

首先，是9月22日到24日在賓大校園舉行的「巴勒斯坦寫作節」，未舉辦便惹爭議。這場謳歌巴人文化的節慶並非學生帶頭舉辦，但賓大及費城區學生都參與籌畫及自願參加。馬季爾與賓大高層因來賓名單，受到重量級金主及反誹謗聯盟(ADL)重大責難。賓大校方堅稱有責任在校園內維持思想自由的交流，幾周之後金主們對馬季爾及賓大治校高層的憤怒，便由悶煙四起變為燎原大火。

關鍵2

關鍵時刻之二在10月7日，哈瑪斯(Hamas)攻擊以色列，金主大舉撻伐馬季爾與賓大高層，要她辭職；率先發難者之一是私募基金巨擘「阿波羅全球管理」的執行長羅文(Marc Rowan)，他表示反對馬季爾倒不是因為賓大舉辦寫作節，而在她並未大力譴責講者仇視猶太人。馬季爾接下來災難控管並沒做好。

關鍵3

以色列在加薩發動戰爭，反猶太活動在賓大及全國校園大舉爆發。關鍵之三是，猶太裔民權法律組織布蘭岱斯中心(Brandeis Center)向教育部興訟，指賓大滋養反猶太環境，未能充分回應猶太裔學生受到騷擾。眾院教育和勞工委員會於是邀請馬季爾及哈佛、麻省理工學院校長與會作證。

關鍵4

馬季爾與另兩名校長5日作證，共和黨眾議員斯特法尼克(Elise Stefanik)質問三名校長，出現種族滅絕猶太人的聲浪，是否違反學校的反霸凌或騷擾準則；三位校長均未明確回答，只說要看背景及行動而定。外界怒火很快散開。兩黨70多位國會議員8日致函三校董事會，要求罷免三名校長，馬季爾終於在9日去職。

賓大 猶太 以色列

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