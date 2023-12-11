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未譴責「殺光猶太人」言論 哈佛、MIT校長遭點名該下台

編譯潘勛／綜合10日電
前賓州大學校長馬季爾(左圖起)9日辭職，哈佛校長蓋伊、麻省理工校長科恩布魯斯也面臨下台壓力。（路透、美聯社、歐新社）
前賓州大學校長馬季爾(左圖起)9日辭職，哈佛校長蓋伊、麻省理工校長科恩布魯斯也面臨下台壓力。（路透、美聯社、歐新社）

前賓州大學校長馬季爾(Liz Magill)9日辭職，保守派為之稱頌不已；但5日與馬季爾一同參加眾院聽證會的還有哈佛大學、麻省理工學院(MIT)校長，兩人也未譴責校內出現的「殺光猶太人」言論，也面臨下台的壓力。

紐約郵報(New York Post)報導，很多人認為馬季爾辭職只是開頭，還有很多「覺醒派」大學校長該為校內有學生喊出「殺光猶太人」言論負起責任；另些人則認為，馬季爾的下台是審查支持巴勒斯坦人聲浪獲勝。

紐約州選出的共和黨聯邦眾議員斯特法尼克(Elise Stefanik)在社媒X (前身推特)貼文說，「一個下台了。兩個該走」、「哈佛及麻省理工做正確的事吧」，她呼籲兩校長也辭職。

斯特法尼克因質問馬季爾，出現殺光猶太人聲浪，是否違反賓大校規，而名聲大噪；哈佛校長蓋伊(Claudine Gay)、麻省理工校長科恩布魯斯(Sally Kornbluth)也一同出席聽證會。

馬季爾回答說，要看背景而論，引起外界譁然。

斯特法尼克表示，馬季爾的辭職只是個開頭，以解決腐爛但流行的反猶太言行，那種言行已摧毀美國最顯赫的大學院校。她警告，哈佛及麻省理工可以預期，其學院、機構，因忽視反猶太言行，不管行政人員、教師、經費、全體高層、治校機構，都會面臨國會強大且全面的調查。

億萬富豪阿克曼(Bill Ackman)也呼籲馬季爾、蓋伊及科恩布魯斯辭職；他聽到馬季爾辭職的新聞很高興，表示「道德已發聲」。

麻省理工以色列博士生奇塔雅特(Liyam Chitayat)發表慷慨激昂的演說，呼籲科恩布魯斯辭職；科恩布魯斯在國會聽證會上說，叫囂殺光猶太人，「只在針對個別人等，而不光是說說」，才違反校規。

奇塔雅特指出，過去兩個多月，一些麻省理工猶太裔學生必須忍受反猶太攻擊。他說，有人往麻省理工猶太學生會祈禱室的窗戶灑尿，同一時間學生還在裡頭禱告，試問有誰能說，什麼背景是正確的？

猶太 眾院 眾議員

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