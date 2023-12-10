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1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

拜登周末南加州趕場 好萊塢名流熱情捐款

記者胡玉立／綜合報導

隨著好萊塢編劇和演員結束罷工，拜登總統開始親赴民主黨傳統大金庫—南加州募款造勢。他與第一夫人吉兒周末在洛杉磯地區趕場參加募款宴會，好萊塢眾名流趨之若鶩，也不吝於打開支票薄，熱情捐款支持拜登連任。

拜登在加州連續大約36小時的募款活動，有些並不對外公開。但主辦單位聲稱，拜登周末募得的選舉獻金，應該比他4月宣布競選連任以來任何時段內的募款都多，也可能是所有總統候選人在大洛杉磯地區募到最多捐款的一次。

據接近拜登競選團隊的消息人士透露，本周末活動的目的是幫助拜登達成今年第四季大約6700萬元籌款目標。

夢工廠影業(DreamWorks Pictures)聯合創始人凱森伯格(Jeffrey Katzenberg)是拜登競選團隊全國聯席主席之一，長期擔任洛杉磯民主黨總統籌款人的他向美聯社表示，「壓抑了許久的興奮和熱情，確實前所未見，他們被動員起來了；為了表達支持，他們等了好幾個月。」

拜登常自稱是美國歷史上「最支持工會的總統」，在作家和演員長達數月的罷工期間，他沒有在洛杉磯募款，現在他總算可以在不受到任何政治阻力干擾情況下，盡情拉攏好萊塢。

8日晚間的籌款活動，在前白宮室內設計師邁克爾·史密斯(Michael Smith)和前HBO行政主管詹姆斯·科斯托斯(James Costos)家中舉辦，到場名人包括導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、女星芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)、導演羅勃瑞納(Rob Reiner)、唱片業大亨大衛葛芬(David Geffen)、製作人珊達萊姆斯(Shonda Rhimes)等。

據知情人士透露，8日晚上的活動從普通入場票1000元到「主席」級別的50萬元不等，且已籌集超過800萬元資金；9日另一場籌款活動則在凱森伯格家中舉行。

拜登 洛杉磯 好萊塢

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