華爾街日報最新民調：拜登支持度跌到上任來最低

華爾街日報最新民調，拜登總統的支持度跌到上任以來最低。（美聯社）

華爾街日報最新民調 ，拜登 總統的支持度跌到上任以來最低，落後於極可能在2024與他對決的前總統川普 。反映出拜登的政治地位一波低於一波，選民對他的工作表現極為不滿。

民調數據顯示，在假設只有拜登及川普兩人對決的情況下，川普支持度是47%，拜登僅獲43%，相差四個百分點。若加上五名潛在第三方及獨立候選人，川普的領先幅度更擴大到六個百分點，支持率分別是37%和31%。

在這五人裡，民主黨出身的獨立候選人小羅勃‧甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)獲得的支持率最高，為8%。

與過去的民調相比，川普對拜登的領先優勢不斷擴大，隨著明年11月投票日愈來愈近，拜登的支持率可能還會進一步下降。

另外民調顯示，37%的受訪者認可拜登的工作表現，61%不認可，創下拜登任期內的新低點。

調查還發現，拜登的政策，包括所謂「拜登經濟學」(Bidenomics)，並不是他競選連任的致勝策略，因為53%的受訪者表示受到了拜登的政策的傷害，而只有23% 的人持相反的看法。 相比之下，川普的政策總體上更受歡迎，49%表示他的政府幫助了他們，37% 的人不同意。

目前民主黨內唯一正式宣布參選2024大選的是拜登，至於共和黨人有多人競逐，華爾街日報的民調為此也作出一系列假設的一對一調查，顯示前南卡州州長海理(Nikki Haley)以51%的支持領先拜登的34%，而佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)與以45%對45%，與拜登保持均勢。

這個最新民調結果，無疑為拜登及民主黨人帶來最新衝擊及敲響警鐘。有民主黨人公開表示擔心這位81歲總統無力對付77歲的川普，並認為川普參選是為了報復。

不過，拜登競選團隊在最新民調中也找到機會。在已獲證明能為民主黨候選人帶來優勢的就是墮胎議題，44%認為拜登有能力處理，這方面支持川普的僅33%。