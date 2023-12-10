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全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

編譯俞仲慈／綜合9日電
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

華爾街時報報導，疫情結束後，全球報復性消費熱潮逐漸降溫，包括美國、歐洲和中國對奢侈品購買力大幅下滑，貝恩策略顧問公司(Bain & Company)預估今年精品產業成長率恐縮水為2022年15%的一半，業者開始為如何消化庫存而頭痛。

精品電商My Theresa坦承該公司正面臨「2008年以來最糟糕的市場危機」，因為截至最近一個季度，庫存比去年同期增加44%。

過去國際名牌出清庫存的方式不外乎「降價出售」，但又怕從此被貼上廉價標籤，嚴重損害產品形象；不然就是直接燒燬庫存貨，但從今年起也被歐盟國家禁止。

因此義大利名牌普拉達(Prada)自2018年以來，大幅減少對批發商的依賴，避免捲入折扣戰，主打自營店銷售，可以完全控制訂價並停止打折，就連主要競爭對手古馳(Gucci)也是如法炮製。

同時奢侈品牌為避免捲入Saks Fifth Avenue或Harrods等高檔百貨公司動輒六折以下的折扣戰，乾脆在百貨公司設置專櫃，同樣可以控制庫存和價格。

不過一旦庫存過多造成現金周轉問題時，國際名牌會透過折扣店(Off-price outlets)處理，貝恩預估目前有13%精品是透過折扣店出售，然而10年前占比僅5%。

連鎖折扣店Bicester Collection要求奢侈品牌提供平均35%折扣，才能設櫃，而且為避免和自營專賣店競爭，折扣店通常地處偏遠。

若奢侈品牌急需資金周轉，則會將整批庫存賣給國際大盤商，大盤商再透過區域價差轉售來獲利，例如將未出售的庫存貨運至韓國、香港等地轉售，價格可能比折扣店高出三分之一以上。

不過精品商一直反對大盤商將庫存貨轉售給其他零售商，投資研究公司伯恩斯坦(Bernstein)精品分析師索爾卡(Luca Solca)表示：「他們很不滿意，因為自家庫存貨在外面大幅降價出售，反而造成困擾。」

據一位貿易商指出，近幾個月來大盤商已接到奢侈品牌業者的關切電話，然而銷售下滑，庫存貨愈積愈多，奢侈品牌業者如何消化庫存，還真是一大難題。

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