民調：拜登應對以哈戰爭 僅三分之一美國人認可

丕優研究中心(Pew Research Center)8日在聯合國安理會15國針對以色列 、哈瑪斯人道停火決議案投票前發布的一項調查顯示，僅約三分之一的民眾認可拜登 政府處理以哈戰爭的方式。

政治新聞網站Politico報導，此民調於11月27日至12月3日間讓5203位民眾線上自填問卷。在共和黨受訪者中，51%不贊成政府的因應措施，僅28%表贊成；受訪的民主黨民眾意見分歧較大，44%贊同、33%反對，22%表示不確定。

各年齡世代對戰爭的看法也出現分歧，年輕人深深質疑拜登的應對方式。在所有年齡層中，批評拜登最強烈的是30歲以下的受訪者，只有19%認可白宮 、46%不認可；更年長的世代在民調中的負面情緒普遍較低。

這個傾向從許多年輕人日漸同情巴勒斯坦人的現象一致，而對拚選連任的拜登來說這是個不祥的跡象，可說是拜登政府面臨的最大外交政策挑戰之一。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)8日在空軍一號上表示「我們不靠民意調查來執政」，並辯護拜登政府確實有向年輕選民遞出善意，如氣候政策、學生貸款減免等皆表明「我們多麼認真地對待年輕人正在經歷的事情」。

尚皮耶也捍衛白宮應對加薩危機的方式，重申美國支持人道主義援助，也呼籲以色列降低平民傷亡，不過也支持以色列有權利反擊10月7日哈瑪斯的入侵。「我們在道德上保持清晰，並向以色列盟友非常清楚地表明這一點；但他們應該有權保護自己。我們顯然不希望看到無辜百姓在加薩被奪走生命。」