護一友邦不惜得罪天下 美否決聯合國以哈人道停火決議

聯合國安理會表決要求以哈立即人道停火，美國投下唯一反對票。圖為美駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德。(路透)

美國8日一票否決聯合國 安理會15國的以色列 、哈瑪斯 人道停火決議案，路透報導，美國「為了維護一個友邦，不惜讓自己陷入外交孤立」；這項議案當天以13比1鎩羽，英國投下棄權票。

其他13國都對阿拉伯聯合大公國提的立即人道停火決議案投贊同票；聯合國秘書長古特瑞斯事前警告安理會說，已延續兩個月的以哈戰爭，對全世界都構成威脅。

聯合國安理會表決要求以哈立即人道停火，美國投下唯一反對票。圖為聯合國秘書長古特瑞斯。(新華社)

阿聯駐聯合國大使阿布沙哈卜(Mohamed Abushahab)說，如果停止加薩地區毫不留情轟炸的呼籲，都無法團結大家，「這會對巴勒斯坦人送出什麼訊息」、「的確，全世界各地面臨類似困境的平民百姓，我們又會對他們送出甚麼樣的訊息？」

美國和以色列反對立即停火的理由是：這只對哈瑪斯有利。美國提出替代案：「為了保護平民，暫停戰鬥，以便促成哈瑪斯釋放它10月7日從以色列擄走的人質。」

美國駐聯合國副大使伍德( Robert Wood)說，阿聯倉促提案，內文「不平衡，與現實脫節，根本無法具體達成一丁點的效用。」因為決議案訴求的停火無法永續，只會播下下一場戰爭的種子，他說美國不支持。

美國要求在決議案全文裡，加上譴責哈瑪斯攻擊以色列，造成1200人死亡，又綁架240名人質等字眼。英國駐聯合國大使伍德沃德(Barbara Woodward)說，決議案不譴責哈瑪斯，是英國棄權的原因。「以色列需能處理哈瑪斯構成的威脅，並且用遵守國際人道法律的方式處理，才能永絕後患。」

巴勒斯坦駐聯合國使節滿述爾( Riyad Mansour)說，投票結果是「一大災難」：「數百萬巴勒斯坦人命在旦夕。每一條人命都是神聖的，都值得大家去挽救。」

投票結果出爐後，以色列大使厄爾丹(Gilad Erdan)未當場發言，但發布聲明說，「全部人質獲釋、哈瑪斯被摧毀之後，才可能停火。」

美國無視聯合國決議，目的是要讓更多人質獲釋，也迫使以色列在報復哈瑪斯的同時，要更加保護平民百姓。加薩衛生部說，迄今，巴勒斯坦人死亡人數已達1萬7480。