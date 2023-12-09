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2021年密西根高中校園血案 少年槍手判終身監禁

編譯俞仲慈／綜合8日電
密西根州高中槍擊案被告克魯姆利(中)，被控槍殺四名同學，被判處終身監禁不得假釋。(路透)
密西根州高中槍擊案被告克魯姆利(中)，被控槍殺四名同學，被判處終身監禁不得假釋。(路透)

據美聯社報導，2021年犯下密西根州牛津高中(Oxford High School)校園槍案，造成四死七傷的少年克魯姆利(Ethan Crumbley)8日被奧克蘭郡巡迴法庭判處終身監禁，不得假釋，創下對未成年人相當罕見的嚴格刑責。

法官羅伊(Kwame Rowe)聽取死者家長和傷者的證詞後，當庭駁回被告辯護律師要求縮短刑期的請求，排除現年17歲的克魯姆利獲得假釋機會。

密西根州高中槍擊案被告克魯姆利(中)，被控槍殺四名同學，被判處終身監禁不得假釋。...
密西根州高中槍擊案被告克魯姆利(中)，被控槍殺四名同學，被判處終身監禁不得假釋。(美聯社)

被告在宣判後，態度坦然：「他們(死者家屬)要求的任何判決，都請法官強加給我。」並補充道：「我希望他們感到安心，我不希望他們日後擔心，我真的對我所做的事情感到抱歉。」

報導指出，被告犯案時年僅15歲，他坦承犯下一級謀殺罪和恐怖主義致死罪，並當庭表示：「我真的是一個壞人，我做了可怕的事情。」

羅伊強調被告在犯案時，不但對無辜被害人哈娜·聖朱莉安娜(Hana St. Juliana)連續開槍，還對另一名死者賈斯汀·希林(Justin Shilling)近距離射擊，主張被告手法等同對無辜者的「處決行刑」：「法院不能忽視對密州和牛津社區造成的嚴重創傷。」

死者之一泰特·邁爾(Tate Myre)的父親當庭表示：「我們想念泰特，我們家有一個永遠無法填補的黑洞。」

另一名死者麥迪辛·鮑德溫(Madisyn Baldwin)的母親當庭述說認屍時看到女兒塗著藍色指甲油的手時，無比震驚的感受：「我透過玻璃窗望過去，然後我發出的尖叫聲足以震碎玻璃窗。」

倖存者凱莉·奧塞奇(Kylie Ossege)如今已升上大學，仍飽受脊椎槍傷後遺症之苦：「騎馬是我的紓壓方式，也是我最單純的快樂，但我已經兩年無法做到。」

密州法律鮮少對未成年人犯罪處以無期徒刑，因為聯邦最高法院和密州最高法院裁定未成年人的行為，必須與成年人犯罪予以區別看待。

奧克蘭郡(Oakland County)檢察官麥唐納(Karen McDonald)對於被告被判處重刑則強調：「此時並非一個值得慶祝的時刻，這是一起悲劇，我覺得今天的判決深刻反映出這點。」

奧克蘭 密西根州

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