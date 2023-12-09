哈瑪斯槍下倖存 紅色披肩女：為活下來內疚

英國每日郵報首度獨家採訪到照片中，10月7日在音樂節現場正逃離哈瑪斯襲擊的女子。她是25歲的婚禮規畫師瓦拉達．帕塔波夫（Vlada Patapov），育有一女。(取自X社媒)

巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 10月7日襲擊以色列南部，槍手持槍掃射「諾瓦音樂節」(Nova Festival，又稱超新星音樂節Supernova Festival)，造成約340人死亡、40人遭擄為人質。其中一張穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。英國每日郵報首度獨家採訪到照片中的這名女子、25歲的婚禮規畫師瓦拉達．帕塔波夫(Vlada Patapov)，她育有一女。

每日郵報指出，這幾周全世界都想知道帕塔洛夫是否倖存。她受訪時稍稍從當天的恐懼平復後，流下淚水。帕塔洛夫當天大部分時間和伴侶馬坦(Matan)失散，目睹朋友被殺，從哈瑪斯武裝份子槍下驚險逃離。她近24小時後才安全回到家，擁抱三歲女兒蘿米(Romi)。

帕塔洛夫說：「我沒有真正和任何人談論過當天發生的事，這對我而言仍很痛苦。我曾和家人分享當天有多恐怖，每天早上都感謝神自己還活著。我有時會對此感到內疚，因為我活了下來但別人沒有。發生在我身上的事大概只持續了18小時，但對其他人而言痛苦還在持續。我想到還在加薩 的人質，我們絕不能忘記他們。」

帕塔洛夫表示：「馬坦買了一些票，我們便和朋友阿麥(Mai)參加音樂節。我當時確實覺得在這麼靠近加薩邊境的地方辦活動很怪，而且時不時會有火箭飛過。但我覺得主辦單位一定認為這是安全的才辦。」

然而，事實並非如此。帕塔洛夫7日早上6時30分被手機空襲警報驚醒。她說：「我開始尋找馬坦和阿麥，同時也聽到槍聲，聲音很大且離我們很近。我愣了幾秒鐘，不知道發生什麼事，馬坦尖叫著要我們跑向車子。飛彈開始飛來，現場陷入瘋狂。廣播這時也要人們撤離，人們開始紛紛跑向車子。」

帕塔洛夫表示：「我認為人們起初覺得這只是加薩例行火箭襲擊，但我們之後看手機才發現這是場真正的襲擊，那些恐怖份子想殺了我們。但我不明白為什麼，這只是個音樂節，很和平，人們都在跳舞，他們來殺了人，殺死了我的一些朋友，是為了什麼？」

帕塔洛夫逃跑途中看到一名穿軍裝的男子，以為他是以軍，但看到他殺了人才知道他是哈瑪斯份子。帕塔洛夫一行人駕車逃跑途中，哈瑪斯份子不斷朝他們的車輛射擊。於是他們選擇棄車逃跑，之後據稱搭上好心人的車驚險逃生成功。