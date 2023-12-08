要求記者起薪10萬餘元 華郵員工罷工1天 48年來最大規模

華盛頓郵報員工7日在辦公室外揮舞標語，抗議「工資太低」罷工一天。（路透）

華盛頓郵報 (Washington Post)750多名員工7日大罷工 ，一整天拒絕工作，是該公司近半世紀以來最大規模勞工抗爭；報社員工在公司位於華盛頓市中心的辦公室外結集，揮舞標語，大聲抗議「工資太低！」

罷工者揚言拒絕工作24小時，但編輯和其他管理人員仍如常執行每日的新聞報導等多項任務，包括撰文、印刷。

工會成員稱，這次罷工主要是因為勞資談判陷僵局導致工人18個月未簽約，也反對該公司最近提出的優退方案(buyout)，認為條件太吝嗇且帶有裁員威脅。

華盛頓郵報報紙同業公會(The Washington Post Guild)管理層人員、負責氣候議題的記者莎拉‧卡普蘭(Sarah Kaplan)說，社方仍設法出刊，但少了罷工者，就無法有好內容。

華盛頓郵報工會聲明薪資談判陷僵局，工會要求記者最低薪10萬100元，社方僅提報7萬3000元；卡普蘭說，薪資跟不上通膨和競爭對手。

社方高層否認工會所稱惡意討價還價之說，仍希望本月底前敲定合約。

華盛頓郵報在亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)領導下快速成長十年，但高層不久前坦承擴張有些過頭，預計今年將虧損1億元。

為因應困境，華盛頓郵報提出優退方案，希望240人自願離職，約占員工10%，約一半削減將來自編輯部。

華盛頓郵報即將任命新發行人和執行長，華爾街 日報(Wall Street Journal)上個月才完成高層異動。

華盛頓郵報上次大罷工是1975年秋天，印刷工人主導長達20周的馬拉松式罷工，公司高層被迫親自操作機器印報，當時記者多未參與罷工，時任發行人葛蘭姆(Katharine Graham)雇用代班工人管理，解散工會。

華盛頓郵報目前約75%員工是工會成員，五年前該比率僅40%。

華盛頓郵報員工7日在辦公室外揮舞標語，抗議「工資太低」罷工一天。（路透）

華盛頓郵報工會聲明薪資談判陷僵局，工會要求記者最低薪10萬100元，社方僅提報7萬3000元；卡普蘭說，薪資跟不上通膨和競爭對手。

社方談判委員會則辯稱，最低工資有重大改變，年漲幅比過去20年簽署的典型合約慷慨，已提出最好也是最終的報價。