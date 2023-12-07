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8小時內兩地行凶槍殺6人3傷 德州退伍軍官被捕

編譯周芳苑、陳韻涵／綜合報導
陸軍退伍軍官詹姆斯5日先後在德州兩城市開槍，造成六死三傷，死者包括他的父母。（美聯社）
陸軍退伍軍官詹姆斯5日先後在德州兩城市開槍，造成六死三傷，死者包括他的父母。（美聯社）

德州貝克薩郡(Bexar County)警方6日表示，陸軍退伍軍官詹姆斯(Shane James)破壞先前因家暴案件而配戴的電子腳鐐，5日先後在奧斯汀(Austin)和聖安東尼奧(San Antonio)發動攻擊，八小時內造成六人死亡、三人受傷，死者包括他的父母；警方5日晚逮捕詹姆斯，精神狀況不佳的他將被控謀殺罪。

貝克薩郡警長索拉薩(Javier Salazar)在記者會上表示，警方5日接獲精神健康通報，指34歲的詹姆斯在父母家中裸體。警方上門查看時，雖然持有他破壞電子腳鐐的輕罪逮捕令，但當時並未逮捕他。

警方表示，奧斯汀和聖安東尼奧5日先後發生槍擊案，身亡的六人中，有四人在奧斯汀的兩間房子中被發現，另兩人陳屍聖安東尼奧一處住宅，兩地相距80哩。

這是全美今年以來第42起大規模槍擊案，已知共217人死亡；非營利調查機構「槍枝暴力檔案庫」(Gun Violence Archive)對於「大規模槍擊案」的定義是單一事件造成四人以上傷亡，不含兇手。

奧斯汀代理警察局長亨德森(Robin Henderson)表示，5日的槍擊案始於上午10時45分，奧斯汀學區警察在東北早期學院高中(Northeast Early College High School)外中彈；中午時分，警方獲報前往一戶人家，發現兩人受傷，其中一人當場死亡，另一人送醫不治。

鄰近居民莫耶(Daniel Moyer)表示，當地社區很平靜，對槍擊案感到震驚；上午的死亡事件所在的奧斯汀南部社區，距離警察受傷的高中約十餘哩。

5日下午5時許又傳出槍擊事件，一名男性自行車騎士中彈送醫；約兩小時後，警方接獲住宅入室竊盜舉報，發現兩人死亡。

亨德森表示，警方在案發住宅後院看到一男子，警匪駁火，警察中彈，傷勢穩定；嫌疑男子未中彈並駕車逃逸，警方派員追捕。

亨德森表示，詹姆斯與警方飛車追逐後撞車，5日晚7時許在公路上落網；警方正在釐清詹姆斯的犯案動機和他與被害人的關係，目前僅知其中兩名死者為他的父母。

特拉維斯郡(Travis County)監獄紀錄顯示，詹姆斯在其他郡被控蓄意謀殺罪和輕罪而被捕，包括他先前在聖安東尼奧被控犯家暴等三項輕罪。

陸軍發言人卡斯特羅中校(Lt. Col. Ruth Castro)表示，詹姆斯2013年2月至2015年8月在陸軍服役，退伍時的軍銜為中尉。

陸軍退伍軍官詹姆斯5日先後在德州兩城市開槍，造成六死三傷，死傷者家屬哀痛不已。（...
陸軍退伍軍官詹姆斯5日先後在德州兩城市開槍，造成六死三傷，死傷者家屬哀痛不已。（美聯社）

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