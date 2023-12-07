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化石燃料漸減少?漸淘汰? COP28氣候峰會爭論中

編譯中心／綜合外電
一名抗議者在杜的氣候峰會上展示「結束化石燃料」的標語。（美聯社）
一名抗議者在杜的氣候峰會上展示「結束化石燃料」的標語。（美聯社）

隨著歐洲聯盟氣候監測機構確認2023年是有紀錄以來最熱的一年，5日在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議(COP28)上，談判代表正討論如何解決棘手的化石燃料問題。

石油、天然氣和煤炭的命運，一直是COP28議程上最大的癥結所在，對於它們未來的分歧主導了這次會議。

一名談判代表間說，目前局勢「非常多變」，近200個國家的代表正就協議草案的文本進行辯論。

之前爭論的焦點在於是否「逐步淘汰」（phase out）或「逐步減少」（phase down）化石燃料。

一個承諾「有秩序、公正地」逐步淘汰化石燃料的新措辭，可能會成為達成共識的候選方案，這是根據各國的發展水準和對碳氫化合物（燃料）的依賴程度，給各國不同的減排時間表。

但據參加閉門會議的幾名觀察人士說，還有另一種選項：完全不提及化石燃料，這反映了沙烏地阿拉伯、俄羅斯和中國等國家的反對意見。

不過，氣候專家警告，如果不削減碳排，全球暖化可能會在7年內突破巴黎協定攝氏1.5度的限制。

觀察人士表示，隨著第一周談判接近尾聲，要求取得進展的壓力愈來愈大，全球氣候協定的最新草案「可能」將在7日公布，理論上將於12日定稿。

美國環保人士小約翰·比爾德(右二)在杜拜氣候峰會上與打扮成皮卡丘的人們，一起抗議...
美國環保人士小約翰·比爾德(右二)在杜拜氣候峰會上與打扮成皮卡丘的人們，一起抗議化石燃料。（美聯社）

石油 減碳 俄羅斯

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