COP28氣候峰會首度承諾 降低「冷卻碳排」 2050年減68%

氣候峰會5日承諾，各國應在2050年達成減少冷卻的碳排。圖為印度孟買的消費者在商店選購冷氣。（路透）

COP28聯合國 氣候峰會5日推出幾項重要承諾，包括美國、加拿大與肯亞等63個國家響應支持的「全球冷卻行動承諾」(Global Cooling Pledge)，因應地球暖化、冷氣空調需求漸增，各國應在2050年達成減少冷卻的碳排，目標是比2022年減排至少68%。

美國氣候特使柯瑞 也在COP28大會宣布，啟動和35國合作研發「核融合」科技的計畫，希望有助人類減少依賴化石燃料，降低氣候變遷 衝擊。

「全球冷卻行動承諾」標誌全球第一個針對冷卻碳排的集體減排倡議，其中包括空調以及食品與藥物的冷藏。這項承諾除責成參與的各國，在2050年減少冷卻的碳排量，還要配套其他目標，包括至2030年制定最低能源效率標準。

柯瑞表示，「我們希望展示一條路線，減少橫跨各行各業的冷卻相關碳排，但增加永續冷卻的使用」。

全球氣溫續創新高，2023年是有氣象紀錄以來最熱的一年，未來因氣候變遷帶來的高溫與熱浪情境下，對空調冷氣的需求愈來愈高。目前約12億人需要空調卻無法獲得，受氣溫攀升等因素影響，預計全球空調設備將從目前20億台，2050年將增加到30億台；冷卻設備的冷媒溫室氣體排放占全球總排放量的7%，如果沒做好管理，預計到2050年冷卻電力需求會成長三倍，冷卻碳排預計將達到44億至61億公噸。

為追求更環保、更高效能降溫解決方案，COP28主辦國阿聯主席團與聯合國環境署共同發起的「全球冷卻行動承諾」，將要求簽署國在2026年前制定該國的「國家冷卻行動計畫」，承諾支持推動高效與創新的冷卻空調技術，並希望各國政府、企業和組織共同加入，一起投資更永續的冷氣技術和產品，鼓勵使用再生能源，提高能源效率，及逐步淘汰冷媒氫氟碳化物(HFCs)。

各國表明將每年追蹤這項冷卻行動承諾進展，並在聯合國年度氣候峰會上確認，直到2030年。

丹麥跨國企業「丹佛斯」專門從事供暖與製冷事業，該公司氣候方案事業部總裁費歇爾指出，許多民眾會掏出100美元買亞洲製造的廉價空調使用，這將為能源系統帶來大量負載。他表示，不應再放任使用這類電器。

至少118個國家也支持COP28的另一項承諾，即到2030年將再生能源增至三倍、能源效率變成兩倍。