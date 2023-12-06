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卡斯楚之妹 90歲在邁阿密去世 離鄉60多年 曾為中情局線民

記者顏伶如／綜合報導
已故古巴強人卡斯楚的妹妹胡安妮塔‧卡斯楚4日在邁阿密過世，享耆壽90歲；她生前曾批評兄長領導的暴力革命。（歐新社）
已故古巴強人卡斯楚的妹妹胡安妮塔‧卡斯楚4日在邁阿密過世，享耆壽90歲；她生前曾批評兄長領導的暴力革命。（歐新社）

已故古巴強人斐代爾.卡斯楚(Fidel Castro)的妹妹胡安妮塔‧卡斯楚(Juanita Castro)4日在邁阿密過世，享耆壽90歲；胡安妮塔‧卡斯楚離開故鄉60多年，生前大力批評兄長領導的暴力革命，公開倡議推翻卡斯楚政府。

曾為胡安妮塔‧卡斯楚寫過傳記的記者柯林斯(Maria Antonieta Collins)指出，胡安妮塔‧卡斯楚自然死亡，安詳離世。柯林斯在Instagram發文表示，喪禮將不對外公開，家屬不會接受採訪。

1933年出生的胡安妮塔‧卡斯楚在七個手足中排行第四，1984年入籍成為美國公民。胡安妮塔‧卡斯楚曾與中央情報局(CIA)秘密合作，使用身分代號「唐娜」(Donna)。

古巴掀起共產革命初期，胡安妮塔‧卡斯楚曾經參與其中，但1964年離開故鄉轉往墨西哥，最後落腳於有著龐大古巴裔社區的邁阿密。1973年，她在邁阿密開了店名為「小王子」(Mini Price)的藥房，時常一天工作14小時，一直營業到2006年才轉賣給CVS連續藥局。

胡安妮塔‧卡斯楚20多歲時，與二哥斐代爾‧卡斯楚、三哥勞爾‧卡斯楚(Raul Castro)共同投入推翻獨裁者巴蒂斯塔(Fulgencio Batista)政權的革命運動。為了幫革命行動爭取經費，她曾於1958年到美國募款。然而，巴蒂斯塔被推翻之後，手足之情卻因意見不合而分裂，卡斯楚兄弟打算把自家土地納入土地改革，等於把地捐給國家。從那段時候開始，胡安妮塔‧卡斯楚透過斐代爾‧卡斯楚核心圈幕僚牽線，開始跟中情局接洽。

胡安妮塔‧卡斯楚與中情局合作之下，至少協助200人逃離古巴。她曾在自傳中透露，在哈瓦納(Havana)使用短波收音機跟位於美國的接觸窗口聯繫。

斐代爾‧卡斯楚2016年過世時，胡安妮塔‧卡斯楚曾發表聲明說，不打算參加哥哥的喪禮。勞爾‧卡斯楚現年92歲，2021年卸下古巴共產黨黨主席一職。

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