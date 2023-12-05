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前大使涉當「古巴間諜」逾40年被捕 為時間最久的叛國行動

記者顏伶如／綜合報導
被控擔任古巴間諜多年的美國前駐玻利維亞大使羅查，曾派駐多個國家。圖為司法部提供他與臥底探員視訊時的截圖。（美聯社）
被控擔任古巴間諜多年的美國前駐玻利維亞大使羅查，曾派駐多個國家。圖為司法部提供他與臥底探員視訊時的截圖。（美聯社）

聯邦調查局(FBI)反情報偵搜長期調查發現，前任美國駐玻利維亞大使羅查(Manuel Rocha)涉嫌為古巴政府擔任秘密間諜，1日在邁阿密遭逮捕後，4日於聯邦法院過堂。檢方指出，羅查是美國外交史上叛國時間最久的犯罪行為。

73歲的羅查戴著手銬出庭，聆聽檢察官宣布起訴罪名時落淚。檢方指控羅查至少從1981年起代表古巴政府秘密從事間諜活動。檢方指出，羅查與古巴情報探員接觸，對於他的接觸對象則以不實情資提供給美國政府官員。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)在聲明中說，檢方揭露美國史上外國間諜滲透美國政府官階最高、涉案時間最長的行動。加蘭德說，羅查違背效忠美國的誓詞而為外國勢力效勞，明顯構成犯罪，司法部一定究責到底。

法官裁定羅查過堂後還押，保釋庭訂於6日召開。

知情人士說，司法部指控羅查為古巴政府謀求利益。聯邦法律規定，在美國為外國政府或外國實體從事政治活動的所有人員都必須向司法部登記。司法部最近幾年針對代表外國政府的非法遊說加強犯罪打擊。

羅查外交官生涯長達25年，橫跨民主黨、共和黨執政時期。羅查派駐海外的時間絕大多數是冷戰時期，地點則在拉丁美洲，當時時空背景之下，美國經常採取強硬路線的政治、軍事政策。

羅查曾任職設於古巴的美國利益代表處(U.S. Interests Section)，當時古巴在強人卡斯楚(Fidel Castro)領導下，與美國並無正式外交關係。

出生於哥倫比亞的羅查，在紐約市的勞工階級家庭長大，從耶魯大學、哈佛大學、喬治城大學等名校取得學位之後，1981年成為外交官。

1997年至2000年間，羅查擔任美國駐阿根廷大使，後來轉任美國駐玻利維亞大使。 羅查也曾派駐義大利、宏都拉斯、墨西哥等地。

美聯社報導，羅查直接介入2002年玻利維亞總統大選，在投票日前最後倒數幾周提出警告說，如果莫拉萊斯(Evo Morales)勝選，美國將切斷對玻利維亞的援助。羅查的動作激怒玻利維亞選民，莫拉萊斯聲勢獲得拉抬。相隔三年後，莫拉萊斯終於選上總統，繼任羅查的美國大使被拔除外交使節團團長頭銜，理由是「煽動內戰」。

美國前駐玻利維亞大使羅查，被聯邦調查局指控擔任古巴間諜多年，是目前為止涉嫌間諜罪...
美國前駐玻利維亞大使羅查，被聯邦調查局指控擔任古巴間諜多年，是目前為止涉嫌間諜罪層級最高的前外交官員。（美聯社）

古巴 司法部 間諜

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