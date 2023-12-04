億萬富翁 全球新增至2544人 繼承的錢首度超越創業

億萬富翁指數排名第三的酩悅軒尼詩-路易威登集團創辦人阿爾諾，去年年底便一度超越特斯拉創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯，坐上首富寶座。（路透）

瑞銀(UBS)近十年前開始追蹤全球最富有人士的財富，而2022年誕生的億萬富翁透過繼承獲得的財富首次超過創業所得，該集團全球財富管理部門策略客戶負責人卡瓦利 (Benjamin Cavalli)表示，許多億萬富翁年齡漸長，巨大的財富轉移已經啟動，未來20年內「超過1000名億萬富翁會將總額估計約5.2兆元傳給他們的子女。」

有線電視新聞網(CNN)報導，瑞銀30日一份報告指出截至4月的12個月期間，53位富翁靠繼承了共1508億元遺產，超過了84位白手起家富翁在此期間累積的1407億元。總體而言，全球億萬富翁人數增加7%至2544人，不考慮通膨的話總財富成長9%至12兆元。

這數字仍低於2021年創下的13.4兆元高峰，反映出2022至2023年的低迷IPO(首次公開發行)市場狀況，限制了企業家增加財富的機會。瑞銀的家族機構財富管理投資 長昆克爾(Max Kunkel)指出，經濟、地緣政治、政策不確定性，都是企業創造財富的挑戰。

報告稱，歐洲企業家首次引領了億萬富翁財富的成長，因為疫情 後購物狂潮提高許多奢侈精品公司的利潤和股價。如目前在彭博億萬富翁指數排名第三的酩悅軒尼詩-路易威登集團(LVMH)創辦人阿爾諾(Bernard Arnault)，去年年底便一度超越特斯拉 創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯，坐上首富寶座。

而以繼承當上億萬富翁的人，可能比他們的父母更關注全球經濟的重大挑戰，投資於綠色能源、人工智慧(AI)等領域。慈善捐贈也可能受影響，只有不到三分之一的繼承人視慈善為主要目標，相較於初代億萬富翁有三分之二熱衷慈善。卡瓦利說，繼承的億萬富翁更傾向於影響力投資，也就是有益於社會或環境的投資，而不是「老派的捐錢做慈善。」