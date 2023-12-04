孟格捐款大學建築 附上藍圖 怪要求：天花板挑高 不喜彎曲線條

波克夏投資集團副董事長孟格。（路透）

「股神」巴菲特好友、波克夏 投資集團(Berkshire Hathaway)副董事長孟格(Charlie Munger)上周以99歲高齡辭世，華爾街 日報報導，孟格在世時的慈善捐款，除了開支票還興建建築設施讓學術人才集思廣益、協力合作。

報導指出，孟格捐款5億多元給大學院校及學術機構，款項包括為學生、研究員蓋宿舍的經費，他還親自參與建築藍圖的設計，展現對於建築設計的高度興趣。

曾與孟格合作的學校主管回憶道，孟格要求建築物要有挑高天花板、寬敞的公共區域，不喜歡帶有彎曲線條的建築物。

史丹福法學院前院長凱薩琳‧蘇利文(Kathleen Sullivan)說，孟格把房屋設施視為教育的一部分，因為年輕人在建築物裡見面，學習如何意見交留，建立一輩子都受用無窮的生意關係。

孟格捐款6600萬元給聖塔芭芭拉加大的「凱維里理論物理研究所」。（取自維基共享資源）

孟格捐款6600萬元給聖塔芭芭拉加大的「凱維里理論物理研究所」(Kavli Institute for Theoretical Physics)，為前來訪問的物理學家興建宿舍。

孟格與第二任妻子南西‧孟格(Nancy B. Munger)為史丹福大學 贊助4350萬元，為研究生興建新宿舍。孟格捐款給密西根大學1億1000萬元興建研究生宿舍並成立研究員獎學金

許多接到孟格捐款的學術機構與孟格本人或家人都有淵源。孟格曾在密西根大學主修數學，但第二次世界大戰期間中斷學業投身軍隊。南西‧孟格畢業於史丹福大學，曾是學校董事會成員。孟格有一名孫子則畢業於聖塔芭芭拉加大。

根據富比士雜誌(Forbes)估計，孟格個人淨資產約有26億元。根據道瓊市場數據，孟格的波克夏持股在他11月28日過世當天價值約有22億元。