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貝佐斯超級遊艇太大 只能停靠油輪旁

記者顏伶如／綜合報導

亞馬遜(Amazon)創辦人、科技富豪貝佐斯(Jeff Bezos)新建完成的超級遊艇體積龐大，去年為了能在荷蘭鹿特丹港口出海，差點拆除一座95年歷史的大橋部分橋段，引發爭議。紐約時報報導，這艘長達400呎的超級遊艇如今又因為過於龐大，無法在佛羅里達州艾弗葛列德斯港(Port Everglades)跟其他私人遊艇停靠在一起。

命名為「庫魯」(Koru)的這艘超級遊艇，被安排與大型油輪、貨櫃船的停在一起。「庫魯」在毛利語中代表「新生」。

「庫魯」是一艘三桅風帆遊艇，不是大部分億萬富豪擁有的柴油動力遊艇。荷蘭造船公司Oceanco表示，「庫魯」是全球體積最大的風帆遊艇。

彭博新聞報導，「庫魯」造價約5億元。彭博新聞估計貝佐斯個人淨資產約1710億元。

根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic資料，「庫魯」11月稍早從直布羅陀(Gibraltar)離開，11月22日抵達佛州港口。

紐約時報報導，艾弗葛列德斯港發言人30日證實，貝佐斯的遊艇已在港內。

艾弗葛列德斯港對於超過400呎長的船隻，收取的停泊費每24小時309.50元起跳。目前港口內停靠船隻當中，與「庫魯」體積最接近的是一艘名為「木蘭花州」(Magnolia State)的610呎長油輪。

根據Oceanco介紹，「庫魯」船上設有三座按摩浴缸，及一座泳池，內部裝潢為不退流行的當代風格，採用天然原木的暖調中性色系，搭配有圖案的布料。船頭的美人魚塑像則與貝佐斯未婚妻、前加州電視女主播羅倫‧桑切斯(Lauren Sanchez)神似。

去年鹿特丹港口原本打算拆除一座大橋中間橋段好讓「庫魯」出海，消息傳出引發社區人士抗議之後，Oceanco改將超級遊艇拖到其他地點。

貝佐斯 紐約時報 加州

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