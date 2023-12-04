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川普競選找女性搭檔？ 南達科他州長諾姆排第一

編譯潘勛／綜合3日電
南達科他州州長諾姆被認為是川普的副總統競選搭檔熱門人選。（美聯社）
南達科他州州長諾姆被認為是川普的副總統競選搭檔熱門人選。（美聯社）

共和黨內總統初選要到明年1月25日才由愛阿華州黨團初選才拉開序幕，但國會山莊報(The Hill)報導，以前總統川普民調領先之大，真不知他要怎麼輸？有人已開始猜測川普會選誰擔任他的副總統競選搭檔，認為最有可能的是南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)，排最後的則是聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)。

川普9月接受國家廣播公司(NBC)專訪時，曾稍提可能的競選搭檔，表示選個女性副手這個想法，自己很喜歡，但「我們要選最棒的人」。

國會山莊報因此認為，川普競選搭檔排第一的，應該是諾姆；她被看好成為川普的副手搭檔已有段時間了，自己也明確表示有志於此；川普少數幾次公開認可的副手搭檔人選中也有諾姆。諾姆簽字通過嚴限墮胎、嚴禁跨性別女性參加運動賽事等保守派法律，另外對川普的忠誠也通過考驗。

川普曾明白表示，有意爭取更多有色選民選票，所以挑一位高知名度非裔共和黨聯邦參議員，可能有助於此，南卡羅來納州的史考特(Tim Scott)就合乎這些標準；他是參院唯一非裔，很受尊敬，就算還角逐總統候選人提名時也很少直接攻擊川普，因此川普也收斂對他的炮火。唯一傷腦筋的是史考特無意當副總統。

39歲聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)還沒成為川普死忠支持之前，就被目為共和黨內冉冉新星，何況她已躍居眾院共和黨高層；她當川普搭檔，或可吸引女性、年輕人及郊區民眾選票，但她出身紐約州北部，能提供的地區優勢能否比得上其他人，猶未可知。

前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)目前成為共和黨內總統初選的認真挑戰者，似乎不太可能獲川普挑選為副手，但過去實力強大的共和黨競爭對手，最後成為正副總統搭檔，也不是沒有過。海理是有色人種女性、呼籲新生代出頭天，可以幫助川普組合多元化。一些共和黨人如前議長麥卡錫都主張，海理是最佳副手人選，可彌補川普在普選時的弱點。

格林是川普最忠心、聲浪最大的支持者之一，忠心是她雀屏中選的可能因素，但以她易招非議的傾向，川普選擇她要冒風險。

川普 共和黨 眾議員

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