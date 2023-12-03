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俄亥俄州兒童肺炎疫情 CDC：與中國、歐州疫情無關

編譯盧炯燊／綜合2日電
俄亥俄州爆發兒童肺炎，疫情來得迅猛，但是病源似乎和中國或歐洲流行的呼吸道疾病並無關聯。(美聯社)
俄亥俄州爆發兒童肺炎，疫情來得迅猛，但是病源似乎和中國或歐洲流行的呼吸道疾病並無關聯。(美聯社)

中國及歐洲多地近期爆發兒童「未確診肺炎」及其他呼吸道疾病，受到包括世界衛生組織(WHO)在內的關注。俄亥俄州華倫郡(Warren County)最近也爆發兒童未確診肺炎，聯邦疾病防治中心(CDC)正密切監測，但強調俄州這波病情與中、歐地區的兒童肺炎無關。

死亡與重症率未大增

辛辛那提地區華倫郡報告稱，自8月以來，3至15歲兒童肺炎病例已有145起，數字高於正常水平，達到俄亥俄州爆發疫情的臨界點，但沒證據說明死亡人數或嚴重程度大幅增加。

華倫郡兒童肺炎的爆發受到極大關注，人們錯誤地將其與中國北方的兒童肺炎聚集事件聯繫起來。

由常見病毒混合引起、非新病毒

但CDC及獨立監測中國的公共衛生專家表示，華倫郡的病例主要是由常見的呼吸道病毒混合引起的，包括流感、新冠病毒和呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytial Virus，RSV)，黴漿菌(或稱支原體)也是一種會感染肺部的細菌，所有這些病原體目前都在全國傳播。

華倫郡所增加的病例也不是由新病毒或其他新病原體引起的，該郡官員表示，目前尚不清楚為何肺炎病例會增加，衛生部門醫療主任科尼格(Clint Koenig)表示，沒有任何證據表明，這與全州或國際範圍內的任何疫情爆發有關係。

CDC除了與俄亥俄州衛生當局保持聯繫外，也在監測美國部分地區兒童呼吸道疾病的增加情況，包括兒童肺炎發病率可能升高的情況。

未見非典型肺炎情況

CDC主任曼迪‧柯恩(Mandy Cohen)1日在記者會表示，到目前為止，在與肺炎相關的就診方面，沒有看到任何非典型的情況。她指出，每年這個時候兒童肺炎確診率上升並非罕見，截至11月25日的全國數據顯示仍屬正常。但對某些嬰兒和幼兒來說，流感及RSV可能是最危險的。

目前全美大部分地區呼吸道疾病正在蔓延，CDC預計新冠病毒、流感及RSV的水平將繼續上升，但新冠病毒仍然是新增呼吸道住院和死亡的主要原因，每星期約有1萬5000人住院，1000人死亡。

俄亥俄州 華倫 CDC

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